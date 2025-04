Google Fotos: Bilder schneller bearbeiten und teilen – neue Schnellbearbeitung wird ausgerollt (Screenshots)

Mit der Android-App von Google Fotos lassen sich Bilder und Videos nicht nur in der Cloud sichern und verwalten, sondern bekanntlich auch teilen und bearbeiten. Jetzt wird eine neue Umsetzung ausgerollt, die es den Nutzern erleichtern soll, vor dem Versenden noch eine schnelle Anpassung vorzunehmen. Praktisch für eine Last-Second-Bearbeitung, aber ein unnötiger Zwischenschritt für alle anderen Nutzer.



Viele Nutzer dürften Google Fotos als Standard-App für die Galerie verwenden oder zumindest häufiger mit der Fotoplattform Bilder verwalten. Dabei kommt es auch häufiger vor, dass das eine oder andere Bild in nur wenigen Schritten mit anderen Nutzern geteilt werden – am Smartphone meist per Messenger. Diesen Schritt will das Team von Google Fotos jetzt sowohl beschleunigen als auch unnötig verlangsamen. Je nachdem, wie man dazu steht und wie häufig man das vielleicht selbst benötigt. Denn vor dem Teilen kommt jetzt die neue Schnellbearbeitung „Quick Edit.

Bei Quick Edit handelt es sich um einen Zwischenschritt von der Auswahl des Bildes bis zur Freigabe. Dieser gibt den Nutzern die Möglichkeit, das Bild in der Vorschau noch einmal zu bearbeiten. In diesem Modus lässt sich das Bild Zuschneiden, sodass bei Bedarf nur ein Ausschnitt des Bildes freigegeben wird oder vielleicht einige unwichtige Details am Rand entfernt werden können. Dazu muss einfach nur der Rahmen über dem Bild verschoben werden.

Die zweite Funktion ist eine automatische Optimierung, die das Bild mit der bekannten Funktion aufpeppen soll. Hierbei kommen kleinere Schritte wie eine Aufhellung, kräftigere Farben und ähnliche Dinge zum Einsatz, die von den KI-Algorithmen ausgewählt werden. Diese Funktion gibt es schon seit vielen Jahren und ist der grundlegende Start der Fotobearbeitung. Weitere Bearbeitungsmöglichkeiten oder eine Anpassung der automatischen Optimierung gibt es derzeit nicht, aber das kann sich im späteren Verlauf noch ändern, wenn die Nutzer dieses Feature gut annehmen.

Die neue Funktion wird nur dann angeboten, wenn ein einzelnes Bild geteilt werden soll. Werden mehrere Bilder zur Aufnahme freigegeben, taucht die Oberfläche noch nicht auf. Aber auch das könnte sich schnell ändern und per Karussell gelöst werden. Google Fotos dürfte damit die eigene Position als Galerie-App bzw. Teilen-Quellen stärken wollen. Denn mutmaßlich wird die Teilen-Funktion von Google Fotos nicht ganz so häufig genutzt, wie das die Entwickler gerne hätten.

