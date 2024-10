KI-generierte Fotos: Google präsentiert absolut robustes Wasserzeichen – übersteht sogar Bildbearbeitungen

Die Präsenz KI-generierter Bilder ist schon heute allgegenwärtig und wird in Zukunft noch weiter zunehmen, obwohl bis heute nicht alle urheberrechtlichen Fragen vollends geklärt sind – allen voran das Copyright. Jetzt macht Google einen Schritt in eine solche Richtung und hat ein robustes und unsichtbares Wasserzeichen für KI-generierte Bilder vorgestellt, das selbst Bildbearbeitungen übersteht. Eine solche Technologie könnte auch bei Google Fotos eingesetzt werden.



Wasserzeichen (Watermarks) inerhalb von Fotos sind in einigen Branchen und Bereichen absolut üblich, um diese eindeutig erkennen zu können. Oftmals sind sie im Bild sichtbar, häufig aber durch tiefe Einbettung völlig unsichtbar und somit für Außenstehende nicht zu erkennen. Die Google-Tochter Deepmind hat kürzlich die Technologie SynthID präsentiert, die ein unsichtbares Wasserzeichen in Bildern verstecken soll. Dieses soll trotz visueller Technologie für Menschen in keiner Form sichtbar sein, von Algorithmen aber sehr leicht erkannt werden. Soweit, so gut.

Der Clou hinter der Technologie ist, dass dieses Wasserzeichen selbst Bildbearbeitungen überstehen soll, bei denen diese Informationen normalerweise verloren gehen. Ob nun das Abschneiden von Rändern, Größenveränderung, Spiegeln, Farbtausch und ähnliche Dinge, die auf obigem Vorschaubild zu sehen sind. All das soll das Wasserzeichen nicht zerstören. Sicherlich muss es irgendwo eine Grenze geben, aber dann ist das Ur-Bild sicherlich auch nicht mehr als solches zu erkennen und daher würden diverse Urheberrechtsansprüche nur noch schwer durchzusetzen sein. Man hat nur ein simples Beispiel veröffentlicht und natürlich nicht verraten, wie das funktioniert. Stattdessen ist man offen für Testläufe, in denen dieser Schutz ausgehebelt werden könnte.

Schlussendlich wird auch das wohl nur ein kleiner Schritt bleiben, denn bald wird eine KI diesen Schutz knacken. Dann wird Google den Schutz verbessern oder eine KI entwickeln, die die Entfernung durch eine KI erkennt. Und dann kommt eine KI, die die Wiederherstellung eines KI-entfernten KI-Wasserzeichens erkennen wird… Man dreht sich da im Kreis und hat den nächsten Wettlauf gestartet, der am Ende nicht gewonnen werden kann.

