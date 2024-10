Gemini Update: Google startet neue Wasserzeichen-Tools, Audio-Update für NotebookLM und einiges mehr

Google macht mit der KI-Plattform Gemini immer wieder große Schritte und hat auch in dieser Woche wieder eine Reihe von interessanten Verbesserungen erhalten. In dieser Woche gab es gleich zwei Tools rund um die Erkennung von KI-Inhalten, ein praktisches Update für die NotebookLM-Plattform und mehr. Natürlich haben wir euch auch in den letzten sieben Tagen wieder zeitnah über alle wichtigen Entwicklungen informiert, die wir in diesem Artikel wie gewohnt übersichtlich zusammenfassen. Hier gibt es kurz und knapp unser wöchentliches Gemini Update.



Googles Gemini-Projekt ist schon seit über eineinhalb Jahren, damals noch unter dem Namen Bard, DAS Fokusprodukt des Unternehmens und war auch in dieser Woche wieder durch Ankündigungen in den Medien zu finden. Jetzt hat man gleich zwei Tools vorgestellt, mit denen sich KI-Bearbeitungen per Wasserzeichen erkennen lassen und auch ein NotebookLM-Update angekündigt. Hier findet ihr eine schnelle Übersicht über die Entwicklungen der letzten sieben Tage. Für mehr Informationen klickt einfach auf die verlinkten Artikel.

Audio-Update für Googles NotebookLM

Das praktische Tool NotebookLM erhält ein Audio-Update, das dieses noch sinnvoller nutzbar macht. Denn es wird möglich, eine Hintergrundwiedergabe zu aktivieren, sodass die Zusammenfassung auch bei weiterer Recherche vorgelesen wird. Außerdem lassen sich an die Podcast-Funktion nun Anweisungen weiterleiten, sodass genau festgelegt werden kann, wie die von den beiden virtuellen KI-Charakteren geführte Unterhaltung aufgebaut sein soll.

» NotebookLM erhält Hintergrundwiedergabe und Sprachanweisungen

Gemini benötigt Atomstrom

Der Strombedarf der Google-KI schießt zukünftig so weit durch die Decke, dass sich das Unternehmen mittlerweile alternative Energiequellen suchen muss, um diesem gerecht zu werden. Zu diesem Zweck hat man nun gleich sechs bis sieben Mini-Atomreaktoren geordert, die für die notwendige Energie sorgen sollen.

Google Fotos erkennt KI-generierte Bilder

Google Fotos kann die Nutzer jetzt darüber informieren, ob ein Foto als KI-markiert hinterlegt ist oder nicht. Dabei werden Metadaten abgefragt, die direkt im Foto gespeichert sind und bisher nicht ablesbar waren. Eine eigene KI-basierte Erkennung solcher Inhalte gibt es bisher allerdings noch nicht und wird so schnell wohl auch nicht ausgerollt werden. Denn die Zuverlässigkeit ist in diesem Bereich ein großes Thema, die wohl kaum bewerkstelligt werden kann.

» Google Fotos erkennt jetzt KI-generierte Fotos

Google-Tool sichert Texte mit Wasserzeichen

Die Google-Tochter Deepmind kann jetzt auch Texte mit Wasserzeichen versehen, ohne dass Nutzer dies bemerken würden. Die Hinweise werden im Fließtext gespeichert und sollen sich auch zuverlässig wieder auslesen lassen – selbst dann, wenn der Text leicht geändert wird. Ein starkes Tool, das man mit über 20 Millionen Sätzen getestet hat und wohl eine hohe Zuverlässigkeit haben soll. Das funktioniert aber natürlich nur dann, wenn es von den zahlreichen KI-Generatoren gezielt verwendet wird.

» Neues Google-Tool bringt Wasserzeichen in den Fließtext

