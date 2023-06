Pixel Feature Drop: Google bringt viele neue Features auf Pixel-Smartphones – das sind die Neuerungen (Video)

Google bereitet allen Pixel-Nutzern endlich einen schönen Abend, denn ziemlich genau eine Woche nach dem Android-Sicherheitsupdate hat man nun das neue Pixel Feature Drop veröffentlicht, das eine ganze Reihe neuer Funktionen auf die Pixel-Smartphones bringt. Das mittlerweile 14. Pixel Feature Drop hat viele Verbesserungen im Gepäck, die im Laufe der nächsten Tage auf allen noch unterstützten Smartphones ankommen sollten. Wir stellen sie euch vor.



Das Pixel Feature Drop erfreut Pixel-Nutzer seit dreieinhalb Jahren und hat auch bei der 14. Ausgabe des Feature-Pakets wieder sehr viele Verbesserungen im Gepäck. Auch diesmal gibt es einen ganzen Schwung an Neuerungen rund um die Pixel-Smartphones, die an verschiedenen Stellen sichtbar werden. Hier findet ihr eine schnelle Übersicht der neuen Features für alle Pixel-Smartphones der vierten (4a und 4a 5G) bis siebten Generation.

Das ist im Juni Feature Drop enthalten:

Ausführliche Informationen folgen in Kürze, Hier gibt es den Ausblick

Google Assistant kann Ihnen helfen, sicher zu sein.

Jetzt können Sie noch beruhigter sein, indem Sie Google Assistant mit Ihrer Stimme bitten, mit der Notfallfreigabe zu beginnen oder einen Sicherheitscheck zu vereinbaren, wenn Sie sich unsicher fühlen. Wenn Sie auf Ihre Sicherheitsüberprüfung nicht reagieren, werden Ihre Notfallkontakte benachrichtigt und Ihr Echtzeitstandort wird mitgeteilt.

Mehr Sicherheit auf der Straße.

Die Autounfallerkennung kann jetzt Ihre Lieben auf dem Laufenden halten, wenn Sie einen schweren Unfall hatten. Zusätzlich zur Kontaktaufnahme mit Notdiensten kann es Ihren Echtzeitstandort und den Notrufstatus mit Ihren Notfallkontakten teilen*[2].

Hintergrundbilder, die begeistern.

Erwecken Sie Ihre schönsten Erinnerungen an Freunde und Familie mit den neuen Cinematic-Hintergrundbildern von Pixel zum Leben. Mit der Leistung der Google-KI kann Pixel Ihre 2D-Hintergrundfotos in dynamische 3D-Szenen umwandeln, um einen wahrhaft magischen Look zu erzielen*[4].

Drücken Sie sich mit Emoji Workshop aus.

Jetzt können Sie mit Ihrem Lieblings-Emoji Live-Hintergründe erstellen, die zu Ihrer Persönlichkeit und Stimmung passen. Kombinieren Sie über 4.000 Emojis mit verschiedenen Mustern und Farben für einen Hintergrund, der so einzigartig ist wie Sie.

Atemberaubende Videos. Bis ins kleinste Detail.

Der Makrofokus des Pixel 7 Pro ist jetzt für Videos verfügbar. Erfassen Sie kleinste Details, um überlebensgroße Videos von Tautropfen, Schmetterlingen, Blütenblättern und mehr zu erstellen *[3].

Schneller Zugriff auf Smart-Home-Steuerungen.

Wenn Sie die Google Home-App verwenden, können Sie direkt über den Sperrbildschirm Ihres Pixels schnell auf Ihre bevorzugten Smart-Home-Geräte zugreifen. Verwenden Sie das neu gestaltete Home-Panel, um Lichter auszuschalten, die Temperatur anzupassen, Ihre Kameras anzuzeigen und mehr *[5][6].

Weitere hilfreiche Möglichkeiten zur Verwendung von Lautsprecheretiketten.

Neben der Kennzeichnung von Sprechern beim Transkribieren von Aufnahmen können Sie mit Pixel jetzt auch Transkripte in Google Docs exportieren, mit Sprechern gekennzeichnete Videoclips erstellen und in Aufnahmen nach Sprechern suchen *[4][5].

Ihre Batterie ist jetzt noch intelligenter.

Das adaptive Laden nutzt jetzt Google AI, um die Lebensdauer Ihres Pixel-Akkus zu verlängern. Wenn Sie Ihr Telefon anschließen, kann es basierend auf Ihren bisherigen Ladegewohnheiten eine lange Ladesitzung vorhersagen und eine Stunde vor dem voraussichtlichen Ausstecken des Geräts zu 100 % aufladen*[7].

Reduziertes Klappern im Vibrationsmodus.

Die adaptive Haptik des Pixels kann jetzt die Vibrationsintensität verringern, wenn es erkennt, dass es sich auf einer harten, flachen Oberfläche wie einem Schreibtisch oder Tisch befindet. Und sobald das Gerät bewegt wird, ist die volle Stärke wiederhergestellt *[8].