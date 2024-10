Made for Google: Neue 3-in-1 Ladestation lädt die Pixel-Smartphones, Pixel Watch und Pixel Buds gleichzeitig

Wer mehrere aktuelle Pixel-Produkte besitzt, wird diese vermutlich sehr regelmäßig benutzen und dementsprechend auch häufig aufladen müssen – und zwar in den meisten Fällen separat. Also Pixel-Smartphone anstecken, Pixel Watch anstöpseln und Pixel Buds in das Case packen. Es geht aber auch einfacher und komfortabler, denn mit einer neuen, von Google offiziell empfohlenen, 3-in-1-Ladestation könnt ihr alle drei Geräte gleichzeitig aufladen.



Wer viele smarte Geräte besitzt, könnte vom ständigen Aufladen irgendwann genervt sein, auch wenn das mit den heutigen Akku-Technologien als beinahe tägliches Spiel kaum zu verhindern ist. Doch statt mehrere Ladegeräte zu verwenden und diese vielleicht noch in mehreren Räumen im Haus bereitzuhalten könnt ihr jetzt auch auf eine speziell für Pixel-Nutzer konzipierte 3-in-1 Lösung setzen. Mit dem Wasserstein 3-in-1 Google Pixel Ladegerät lassen sich ein Pixel-Smartphone, eine Pixel Watch sowie das Charging Case der Pixel Buds inklusive der Pixel Buds selbst gleichzeitig aufladen. Um in der Google-Familie noch breiter aufgestellt zu sein, sind außerdem Adapter für die Smartwatches Fitbit Sense, Sense 2, Versa 3, Versa 4 sowie Charge 5 enthalten.

Mit der Ladestation könnt ihr alle Geräte parallel in weniger als 30 Minuten auf 50 Prozent aufladen. Das Dock für das Smartphone ist mit einem drehbaren Anschluss versehen, sodass ihr euer Smartphone unabhängig von der genutzten Hülle befestigen und aufladen könnt. Wer eine besonders dicke Hülle verwendet, könnte dennoch Probleme bekommen und diese vielleicht entfernen müssen – das müsst ihr einfach einmal ausprobieren. Die Position der Geräte ist so gewählt, dass sich sowohl das Smartphone-Display als auch das Smartwatch-Display betrachten lassen. Die Pixel Buds sind hingegen hinter dem Smartphone-Ständer versteckt, was mangels Display kein Problem ist.

Die Ladestation ist ein offizielles „Made for Google“-Produkt und somit durch Google zertifiziert. Außerdem wird es seit wenigen Tagen im offiziellen amerikanischen Google Store verkauft und hat daher noch einmal ein Empfohlen-Siegel von Google. Im deutschen Store sieht es in diese Richtung bekanntlich immer sehr traurig aus, aber glücklicherweise gibt es das Produkt auch hierzulande bei Amazon. Wer kein Pixel hat, aber dennoch vom Konzept begeistert ist, findet eine solche Ladestation auch für weitere Geräte

