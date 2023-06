YouTube Music: Neuer Testlauf bringt mehr Interaktionen in die ‚Now playing‘-Oberfläche (Screenshots)

Googles Musikstreamingplattform YouTube Music macht immer wieder größere Schritte, denn es wird regelmäßig an der Oberfläche gebastelt und diese neu strukturiert oder mit zusätzlichen Funktionen ausgestattet. Jetzt zeigt sich bei ersten Nutzern ein weiteres Redesign der ‚Now Playing‘-Oberfläche der Android-App, das eine Reihe von Interaktionsmöglichkeiten in Karussellform direkt in den Player bringt.



Die ‚Now Playing‘-Oberfläche dürfte wohl der am häufigsten genutzte Bereich der App sein, denn in dieser wird der aktuelle gespielte Titel angezeigt und je nach ausgewähltem Reiter lässt sich die Playlist, der Songtext oder auch ähnliche Titel anzeigen. Diese Oberfläche wurde in den letzten Monaten mehrfach überarbeitet, zum Teil wurden die Änderungen auch wieder zurückgezogen, und jetzt steht die nächste Iteration vor der Tür.

Auf dem linken Screenshot seht ihr die aktuelle Oberfläche, in der Mitte einen Testlauf vom Januar und auf der rechten Seite den aktuellen Test. Im Rahmen dieses Tests wird ein Karussell über die Player-Buttons und die Fortschrittsleiste gebracht, das die wichtigsten Interaktionsmöglichkeiten anbietet: Like, Dislike, in einer Playlist speichern, Teilen, Herunterladen oder auch das Starten eines Radio-Programms auf Basis des aktuellen Titels.

Im Zuge dieses Redesigns werden die Hauptelemente am unteren Rand etwas näher zusammengeschoben und die Darstellung des Titels und Interpreten ist nicht mehr zentriert, sondern linksbündig gehalten. Für mich persönlich wirkt es ein wenig gedrängt, aber dennoch könnte man das demnächst für alle Nutzer ausrollen.

» YouTube Music: Neue Apps für weitere Plattformen sollen kommen – Apple TV, HomePod, Sonos und mehr

Letzte Aktualisierung am 5.06.2023 / Bilder von der Amazon Product Advertising API / Affiliate Links, vielen Dank für eure Unterstützung!

[9to5Google]