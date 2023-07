Wear OS & Pixel Watch: Beta-Installation wird deutlich einfacher – Google erweitert das Beta-Programm (Leak)

Nutzern der Pixel-Smartphones wird sehr leicht gemacht, an einer Android-Beta teilzunehmen und diese auf Knopfdruck auf dem eigenen Gerät zu installieren. In Kürze dürfte man dieses Programm erweitern und auch Nutzern der Pixel Watch die Möglichkeit geben, sehr einfach in die Wear OS Beta einzusteigen. Schon bald dürfte Wear OS 4 in die Beta starten und vielleicht wird auch die Smartwatch-Plattform mehr Zwischenversionen erhalten.



Wir haben euch erst kürzlich gezeigt, wie sich die Android 14 Beta auf den Pixel-Smartphones nutzen lässt und dabei natürlich auf den offiziellen Weg über die Beta-Webseite gesetzt. Jetzt wurde ein Update für dieses Beta-Portal entdeckt, das die Reichweite über Smartphones hinaus erweitern soll. Statt von „Smartphones“ ist von „devices“ die Rede und im Quellcode wird bereits explizit das „Wear OS Beta Program“ erwähnt. Es bleibt daher kaum ein Zweifel, dass Pixel Watch-Nutzer bald ebenso leicht auf den Beta-Kanal wechseln können.

Es ist zu erwarten, dass Nutzer mit kompatiblen Geräten (= Pixel Watch) das Opt-in für die Beta anklicken und dann nur wenige Minuten oder Stunden warten müssen, bis das Update auf der Smartwatch angeboten wird. Die Regeln sind bisher nicht bekannt, aber diese dürften dem Beta-Programm der Pixel-Smartphones sehr ähnlich sein. Aber auch für das Pixel Fold und das Pixel Tablet dürfte der Beta-Kanal eine Rolle spielen. Die nächste Android 14 Beta sollte für alle Geräte angeboten werden.

Für Wear OS ist das eine gute Nachricht, denn eine einfache Installation der Beta könnte auch eine höhere Schlagzahl und vielleicht mehrere Zwischenversionen bedeuten. Man könnte das Android QPR-Programm auf Wear OS erweitern, was wiederum schnellere Updates und mehr Funktionen verspräche.

[9to5Google]