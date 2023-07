Pixel-Smartphones: Googles erster eigener Tensor-Chip kommt 2025 – TSMC soll Samsung ersetzen (Bericht)

Mit der sechsten Pixel-Generation hat Google erstmals den Tensor-Chip eingeführt, der sich bisher als recht zuverlässig erwiesen hat und in diesem Jahr schon in die dritte Generation geht. Mit jeder Generation verbaut man mehr eigene Komponenten im SoC und ab 2025 – mit den Pixel 10-Smartphones – soll die nächste Stufe gezündet werden. Aus normalerweise zuverlässiger Quelle ist zu hören, dass Google mit dem neuen Partner TSMC die volle Kontrolle übernehmen will.



Google hat die erste Tensor-Generation auf Basis eines nicht-veröffentlichten Samsung-SoC entwickelt und lässt diesen vom aktuellen „Best Buddy“ aus Südkorea fertigen. Das gilt auch für die zweite Generation, für die kommende dritte Generation und nach allem was bekannt ist auch für den Tensor G4. Aber danach dürfte die Partnerschaft mit Samsung enden, denn Google hat offenbar genügend Aufbauarbeit leisten können, um die nächste Stufe zu zünden.

Laut einem Bericht von The Information soll der Tensor G5 vollständig von Google entwickelt und vom neuen Partner TSMC gefertigt werden. Das wäre ein großer Schritt, denn bisher sind die Chips ein Mix aus Google- und Samsung-Technologien. Ursprünglich wollte man wohl schon mit dem Tensor G4 auf eigenen Beinen stehen, denn der Drei-Jahres-Vertrag mit Samsung endet mit der dritten Generation, aber dann musste man aufgrund von nicht näher beschriebenen Problemen wohl noch ein Jahr mit Samsung dranhängen.

Spekulationen über den neuen Chip lohnen sich noch nicht, denn bisher gibt es lediglich die Zielsetzung und noch keine konkreten Details. Zu viel sollte man für die ersten Generationen ohnehin nicht erwarten, aber perspektivisch ergeben sich für Google und die gesamte Pixel-Linie interessante Möglichkeiten.

[9to5Google]