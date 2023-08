Pixel Watch 2: Googles neue Smartwatch jetzt offiziell bestätigt – FCC verrät vier unterschiedliche Armbänder

Mittlerweile gibt es keinen ernsthaften Zweifel mehr daran, dass Google in gut zwei Monaten die Pixel Watch 2 vorstellen und damit bereits die zweite Generation der Smartwatch auf den Markt bringen wird. Jetzt ist Googles neue Smartwatch bei der US-amerikanischen FCC aufgetaucht und damit offiziell bestätigt. Doch was normalerweise eher Formsache ist, hält in diesem Fall neue Informationen bereit.



Die Pixel Watch 2 dürfte schon in gut zwei Monaten vorgestellt werden, hat sich bereits in einer ganzen Reihe von Leaks gezeigt und jetzt gibt es die mehr oder weniger offizielle Bestätigung. Die US-amerikanischen Telekommunikationsbehörde FCC hat das stark gekürzte Datenblatt zur Pixel Watch 2 veröffentlicht, was stets ein Hinweis darauf ist, dass ein Gerät schon bald auf den Markt kommen wird. Rein zeitlich wäre es jetzt sogar möglich, dass die Smartwatch noch vor Oktober vorgestellt wird, aber das würde ich eher ausschließen.

Das sind die geplanten Pixel Watch-Bänder

Strap 1 – Plastic active strap

Strap 2 – Metal mesh strap

Strap 3 – Metal link strap

Strap 4 – Metal slim strap

Wir haben euch bereits gezeigt, welche Pixel Watch-Armbänder noch kommen und jetzt legt ausgerechnet die FCC bzw. Googles dortiges Listing nach: Man zeigt, welche Bandmaterial für die zweite Generation geplant sind – siehe obige Liste. Es soll also gleich vier verschiedene Bänder geben, wobei drei davon auf Metall setzen – die wiederum Einfluss auf die drahtlose Kommunikation haben und daher gemeldet werden müssen.

Details erfahren wir zwar nicht, aber es zeigt sich, dass Google das Zubehör rund um die Pixel Watch weiter ausbauen wird. Sicherlich ein gutes Zeichen, wenn man an die (vermuteten) bisherigen Verkaufszahlen denkt.

Letzte Aktualisierung am 10.08.2023 / Bilder von der Amazon Product Advertising API / Affiliate Links, vielen Dank für eure Unterstützung!

[9to5Google]