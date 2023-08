Perseiden Livestream: Hier könnt ihr das sehenswerte Himmelsspektakel live bei YouTube verfolgen (Videos)

Schon seit einigen Tagen lassen sich die Perseiden am Himmel beobachten und in der kommenden Nacht auf Sonntag wird der Meteorstrom seinen Höhepunkt erreichen. Weil die meisten Menschen dieses Himmelsspektakel aufgrund der Wetterlage und vielleicht auch der Temperaturen wohl nicht selbst beobachten können, lässt es sich auch in diesem Jahr wieder im YouTube Livestream bequem von der Couch aus verfolgen.



Die Perseiden sind wieder unterwegs und lassen sich seit einigen Tagen am Nachthimmel sehr gut beobachten – wenn man mit dem Standort und dem Wetter Glück hat. Bei den Perseiden handelt es sich um einen Meteorstrom, der stets in der ersten Augusthälfte beobachtet werden kann und in den Tagen rund um den 12. August seinen Höhepunkt erreicht. In diesem Jahr ist es die kommende Nacht auf Sonntag, in der ihr dieses Himmelsspektakel am besten verfolgen könnt.

Die Perseiden [pɛɐ̯zeˈʔiːdn̩] (volkstümlich Laurentiustränen, Tränen des Laurentius) sind ein jährlich in der ersten Augusthälfte wiederkehrender Meteorstrom, der in den Tagen um den 12. August ein deutliches Maximum an Sternschnuppen aufweist. Sie haben eine hohe Geschwindigkeit und können als sogenannte Feuerkugeln sogar die Helligkeit der Venus erreichen. Der Radiant, der scheinbare Ursprung dieses Stroms, liegt im namensgebenden Sternbild Perseus, nahe der Grenze zur Kassiopeia.

Wer das nicht verpassen möchte, kann auch heute wieder bei YouTube unterwegs sein, denn eine Reihe von Kanälen überträgt das Ganze im Livestream. Es empfiehlt sich allerdings, nicht die Kameras von Hobby-Astronomen zu beobachten, sondern auf mehr oder weniger offizielle Kanäle zurückzugreifen. Für solche Beobachtungen haben sich die Beobachtungen eines Observatoriums auf den Kanaren als beste Quelle erwiesen.









Die beste Beobachtungszeit liegt zwischen etwa 2 und 4 Uhr, wenn Kassiopeia fast im Zenit steht und Perseus im Osten rund 20° tiefer. In dieser Zeitspanne sind die meisten Perseiden zu sehen, weil ihr Radiant am Sternhimmel in Bewegungsrichtung der Erde liegt (sie also direkt in den Perseidenschwarm läuft). Auch in den Tagen davor und danach sind nach Mitternacht meist 10–30 Perseiden pro Stunde zu sehen.[10] Die Perseiden gehören zu den eindrucksvollsten Sternschnuppenschwärmen und haben in der Geschichte einige Ausnahmeereignisse hervorgebracht. Wie bei jedem anderen Meteorstrom auch, sollte man zum Beobachten der Perseiden eine möglichst dunkle Umgebung aufsuchen und nicht direkt zum Perseus schauen. Stattdessen sollte die Blickrichtung 20 bis 40° abseits des Radianten liegen, um auch seitlich die langen, rasch verlaufenden Spuren sehen zu können.

Schaut einfach mal vorbei und informiert euch vorab bei Wikipedia über den Ursprung und einige Bilder, die den Strom der letzten Jahre zeigen.

Letzte Aktualisierung am 12.08.2023 / Bilder von der Amazon Product Advertising API / Affiliate Links, vielen Dank für eure Unterstützung!