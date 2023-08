Pixel Watch: Google bringt neue Sport-Armbänder in Coral – zeigen sich jetzt beim #TeamPixel (Galerie)

Google wird rund um die Pixel Watch schon bald mit neuen Produkten nachlegen, denn es steht nicht nur die zweite Generation der Smartwatch vor der Tür, sondern auch neue Armbänder. Nachdem diese in den letzten Wochen mehrfach geleakt und einmal sogar offiziell gezeigt wurden, geht man jetzt einen ungewöhnlichen Schritt: TeamPixel-Influencer haben die Armbänder bereits erhalten und können diese jetzt noch ausführlicher zeigen, ohne dass diese erhältlich wären.



Vermutlich parallel zur zweiten Pixel Watch-Generation wird Google mehrere neue Armbänder auf den Markt bringen, wobei zwei der neuen Modelle aus dem Active-Bereich bereits zu sehen gewesen sind. Vor allem das Active Sport-Band in Coral hat man recht prominent in einem Werbespot gezeigt und dabei in kleiner Schrift darauf hingewiesen, dass dieses Armband ab Herbst 2023 erhältlich sein wird. Genauer ging man nicht darauf ein, doch es scheint logisch, dass man dieses rund um den Pixel Watch 2-Release auf den Markt bringt.

Es wären also noch knapp zwei Monate Zeit, doch offenbar hat man bereits jetzt genügend Armbänder produziert, um diese zu verteilen. Eine ganze Reihe von Influencern aus dem #TeamPixel-Kosmos berichten in diesen Tagen, dass sie das Armband in der Farbe Coral – so wie im Werbespot zu sehen – erhalten haben. Und natürlich gibt es jetzt jede Menge Fotos, die uns einen genaueren Blick auf das kommende Armband ermöglichen.

Dieses hebt sich nicht nur farblich von den bisher verfügbaren Bändern ab, sondern vor allem durch das Lochmuster, mit dem das Band nicht nur schick aussehen, sondern auch für entsprechende Luftdurchlässigkeit sorgen soll.









Bis zu diesem Punkt wäre das Ganze nicht weiter ungewöhnlich. Doch Googles Kommunikation rund um Pixel scheint nicht nur bei Endnutzern nicht zu funktionieren, sondern auch im Marketing. Denn die Influencer haben die Bänder ohne weitere Hinweise erhalten. Es gibt keine Informationen darüber, wann diese in den Verkauf gehen soll, sondern die lediglich Information, dass man mit dieser Edition die Frauen-Fußball-WM ehren möchte. Doch weil sich diese längst in der Finalphase befindet, dürfte der Plan nicht mehr aufgehen.

Und daher bleibt unklar, wann die Bänder auf den Markt kommen werden. Ich würde weiterhin mit Ende September / Anfang Oktober rechnen, wäre aber auch nicht überrascht, wenn man diese schon in den nächsten Tagen vorstellt.

