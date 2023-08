Wear OS: Neue Google Assistant-Kachel kommt – bringt schnellen Zugriff auf wichtige Funktionen (Screenshot)

Auf modernen Smartwatches mit Wear OS ist der Google Assistant zum festen Bestandteil geworden und ermöglicht es, eine ganze Reihe von Aktionen durchzuführen. Um die Assistant-Funktionen noch einfacher zugänglich zu machen und einige häufige Befehle auf Kurzwahl zu hinterlegen, dürfte schon bald eine eigene Assistant-Kachel ausgerollt werden. Auf einem Screenshot ist diese bereits zu sehen.



Der Google Assistant ist auch auf viele Wear OS-Smartwatches stets nur einen Schritt entfernt und ermöglicht vor allem per Sprachsteuerung eine schnelle Aktion. Jetzt arbeitet das Team an einer neuen Assistant-Kachel (Tile), die eine schnellere Erreichbarkeit ermöglichen und zusätzliche Möglichkeiten bieten kann. In einem Teardown sind nicht nur eindeutige Strings zu finden, sondern auch das folgende erklärende Beispielbild für die kommende Oberfläche.

Nutzer können aus einer Reihe von hinterlegten Befehlen wählen, die sich mit einem Tap auslösen lassen. Alternativ gibt es am unteren Rand ein Mikrofon, mit dem der übliche Sprachbefehl begonnen oder mit einem weiteren Schritt die Tastatur dazugeschaltet werden kann. Die Umsetzung scheint schon recht final, sodass es bald ausgerollt werden könnte. Vielleicht schon der nächste Kandidat für das kommende Pixel Feature Drop.

» Pixel Watch: Verwirrungen um das neue ‚auf einen Blick‘-Widget – kommt es nochmal als Pixel Feature Drop?

