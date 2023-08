Google Assistant & Google Lens: Neue Seach Screen-Funktion ist da – durchsucht Displayinhalt (Screenshot)

Nach einer etwas längeren Pause schreitet die Entwicklung des Google Assistant endlich wieder voran und bringt nun ein neues Feature auf erste Smartphones: Mit der neuen Funktion „Search Screen“ lässt sich der aktuelle Displayinhalt an Google Lens senden und nach passenden Informationen durchsuchen. Mit dem Update wird das Feature zuverlässiger.



Google Assistant und Google Lens haben gemeinsame Wurzeln, haben sich in den letzten Jahren eher auf die eigene Richtung konzentriert und wachsen jetzt wieder etwas mehr zusammen: Wird der Google Assistant per Knopfdruck oder Sprachbefehl aufgerufen, erscheint dieser unter Android mit einem Overlay am unteren Rand. Dort findet sich nach dem jüngsten Update der neue Button „Search Screen“, mit dem sich das Bildschirmfoto an Google Lens senden und analysieren lässt. Obwohl Lens zum Einsatz kommt, wird es zumindest am Button nicht als solches bezeichnet.

Dieses Feature ist bei weitem nicht neu, aber jetzt wieder anders umgesetzt. Schon vor Jahren konnte der Google Assistant mit Lens-Unterstützung das Display nach Text und Bildern durchsuchen. Später wurde es durch Lens im Alleingang ersetzt, allerdings taucht der Lens-Button nicht zuverlässig auf und ist eher dann zu sehen, wenn die Algorithmen auf die Schnelle interessante Informationen erspähen. Mit der neuen Umsetzung ist der Button ständig verfügbar und es ist recht wahrscheinlich, dass Lens immer etwas findet. Lediglich am Homescreen wird die Funktion nicht angeboten.

In den letzten Tagen ist der neue Button bei immer mehr Nutzern aufgetaucht, aber längst noch nicht bei allen. Es ist unklar ob es bereits im Rollout ist oder ob es gar eine Pixel-exklusive Umsetzung ist.

