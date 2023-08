Wear OS: Google Assistant zieht älteren Smartwatches den Stecker – nur noch ab Wear OS 3.x nutzbar (Teardown)

Schon bald soll der Google Assistant auf Wear OS ein größeres Update erhalten und mit diesem per Kachel noch tiefer und mehr Funktionen in das Smartwatch-Betriebssyste integriert werden. Doch dabei scheint man auch alte Zöpfe abschneiden zu wollen, die möglicherweise noch gar nicht so lang sind: Wie jetzt bekannt wurde, wird man den Support für Wear OS 2.x schon bald einstellen. Die Nutzer sind nicht begeistert.



Nicht nur der Neustart von Wear OS 3.x hat sich lang gezogen, sondern auch bis zur breiten Verfügbarkeit des Google Assistant auf den neuen Smartwatches hat es etwas gedauert. Damals waren Nutzer des älteren Betriebssystems im Vorteil, doch dieser wird sich wohl schon sehr bald umkehren: Aus einem Teardown geht hervor, dass der Google Assistant schon bald mindestens Wear OS 3.x benötigt und auf älteren Smartwatches nicht mehr nutzbar sein wird.

Das bedeutet, dass alle Smartwatches mit Wear OS 2.x und älter den Google Assistant wohl nicht mehr nutzen können. Auch wenn Wear OS 4.x vor der Tür steht, ist das ein unerwarteter Schritt, denn sooo alt sind Smartwatches mit der alten Version noch nicht. Dass man schon nach zwei Generationen den Stecker zieht, wäre auf dem Smartphone undenkbar, doch bei der ohnehin noch nicht ganz so erfolgreichen Smartwatch-Plattform scheint man da weniger Skrupel zu haben.

Derzeit ist das nur durch den Teardown bekannt geworden und wurde noch nicht offiziell bestätigt. Aber man wird es kaum im Code hinterlegen, wenn es keine solchen Pläne gäbe. Mutmaßlich wird man rund um den Release von Wear OS 4.x der alten Version den Stecker ziehen.

