Google One VPN: Kostenloser Zugang für alle Pixel 8-Besitzer – wird als ‚Pixel VPN by Google One‘ angeboten

Mit den Pixel 8-Smartphones erhalten alle Nutzer wieder kostenlosen Zugang zum Google One VPN, das man schon mit den Pixel 7-Smartphones ohne zusätzliche Kosten angeboten hat. Jetzt zeigt sich, dass das VPN deutlich tiefer als bisher in das System integriert wird und ohne zusätzliche App verwendet werden kann. Auch die Bezeichnung ändert sich dadurch.



Das Google One VPN hat in den letzten 12 Monaten große Schritte gemacht, denn man hat das Angebot für alle Nutzer in vielen Ländern freigeschaltet und bewirbt es auch als Vorteil der Pixel-Smartphones. Pixel 7-Nutzer hatten ab Ende November kostenfreien Zugang, allerdings nur im Rahmen des ohnehin bestehenden Google One-Vorteils. Auch Pixel 7-Nutzer mussten also eine zusätzliche App bemühen, um das VPN zu nutzen. Für Pixel 8-Nutzer wird es ein klein wenig leichter.

Mit der neuen Smartphone-Generation ist das VPN tiefer in das System integriert und erfordert nicht zwingend die Google One-App. Das VPN ist über die Mobilfunkeinstellungen zu erreichen und auch über ein Tile im Benachrichtigungsbereich. Technisch ändert sich nichts, doch es sorgt auch dafür, dass die permanente Benachrichtigung für ein aktives VPN verschwindet. Gut möglich, dass man das VPN in den nächsten Monaten funktionell und auch international weiter ausbaut.

Außerdem fällt auf, dass nicht mehr vom „Google One VPN“ die Rede ist, sondern vom „Pixel VPN by Google One“. Es zeigt sich, dass man rund um die Brand „Pixel“ eine eigene große Markenwelt aufbauen will.

