Pixel 8 & Pixel 8 Pro: Diese Features hat Google kurz vor dem Start zurückgezogen – Desktopmodus und Kamera

Google hat den Pixel 8-Smartphones eine ganze Reihe neuer Features spendiert, die sich rund um die Künstliche Intelligenz drehen und vor allem auf den Kamerabereich konzentrieren. Wie jetzt bekannt wurde, hatte man noch drei weitere starke Features in der Planung, die wohl erst recht kurzfristig vor dem Release zurückgezogen wurden: Einen Android-Desktop, 8K-Videoaufnahmen sowie eine Super-Slow-Motion-Funktion.



Jede Pixel-Generation bekommt nicht nur aktualisierte Hardware, sondern auch immer wieder neue Softwarefunktionen. Nicht alle schaffen es in das finale Produkt und werden entweder für eines der kommenden Pixel Feature Drops oder schon für die nächste Generation aufgehoben. Android-Experte Mishaal Rahman hat jetzt gleich drei solcher Projekte entdeckt, denen wohl sehr kurzfristig für diesen Release der Stecker gezogen wurde. Aber die Spuren blieben erhalten.

8K-Videoaufnahmen

Die Kamera gehört seit jeher zu den wichtigsten Stärken der Pixel-Smartphones und ursprünglich hatte man geplant, den Pixel 8-Smartphones die Aufnahme von 8K-Videos mit 30 FPS zu ermöglichen. Das war wohl schon fertig entwickelt und auch der neue Tensor G3 SoC wäre darauf optimiert, aber in der Testphase gab es wohl zu viele Probleme, die sich in der Kürze der Zeit nicht mehr lösen ließen. Weil man sich mit dieser Generation stark auf KI-Features konzentriert, denke ich, dass wir die 8K@30FPs-Videoaufnahmen erst mit dem Pixel 9 sehen werden.

Super-Slow-Motion

Die Pixel 8-Smartphones sollten laut der Planung dazu in der Lage sein, Videos mit bis zu 480 FPS aufzunehmen, und das in einer Auflösung von 720p. Das hätte eine Super-Slow-Motion ermöglicht, doch das Projekt wurde wohl in einem recht frühen Entwicklungsstadium gestoppt. Aktuell können die Pixel 8-Smartphones mit bis zu 240 FPS bei 1080p aufzeichnen.









Android-Desktopmodus

Seit vielen Jahren warten Android-Nutzer darauf, dass Google endlich einen vernünftigen Desktopmodus für das Betriebssystem bringt, doch bis auf viele kleine Projekte ist daraus niemals etwas geworden. Dabei wäre Android schon seit der Version 10 dafür gewappnet und jede neue Version bringt immer weitere Verbesserungen in diese Richtung. Eine Nutzung auf den Pixel-Smartphones könnte sicherlich dabei helfen, ein solches Feature zu etablieren, doch daraus wird auch in diesem Jahr nichts.

Zwar ist der Desktopmodus prinzipiell vorhanden, doch die notwendigen Hardware-Anforderungen hat Google dann wohl doch nicht mit der achten Pixel-Generation umgesetzt – und somit für dieses Jahr die Tür bereits zugemacht. Man hätte „DisplayPort Alt“ in Kombination mit USB-C benötigt, um dies zu ermöglichen. Dann vielleicht im nächsten Jahr

» Android auf dem Desktop: Der Wettlauf hat begonnen – Googles, Microsofts, Samsungs und Amazons Anläufe

» Google Kamera: Keine 360 Grad-Aufnahmen mehr – Google stellt Photosphere-Funktion mit Pixel 8-Start ein

[Android Authority]

Pixel 8 bestellen + Gratis Pixel Buds Pro: Amazon | Saturn | Media Markt

Pixel 8 Pro bestellen + Gratis Pixel Watch 2: Amazon | Saturn | Media Markt

(Partnerlinks, vielen Dank für eure Unterstützung!)

Letzte Aktualisierung am 11.10.2023 / Bilder von der Amazon Product Advertising API / Affiliate Links, vielen Dank für eure Unterstützung!