Google Kamera: Keine 360 Grad-Aufnahmen mehr – Google stellt Photosphere-Funktion mit Pixel 8-Start ein

Die Google Kamera-App lernt immer wieder neue Tricks und bringt auch im Zuge neuer Smartphone-Releases immer wieder neue Features für viele Nutzer – erst in diesen Tagen gibt es einen Schwung neuer Kamerafunktionen für Pixel 8-Nutzer. Doch Google gibt nicht nur, sondern Google nimmt auch. Jetzt hat man angekündigt, dass der damals populäre Modus Photosphere für 360-Grad-Aufnahmen eingestellt wird.



Als die Smartphone-Fotografie noch in den Kinderschuhen steckte, kamen Features wie der Panoramamodus auf, mit dem sich breitere Flächen durch die Aufnahme und das Zusammensetzen mehrerer Fotos festhalten lassen. Solche Modi gibt es bis heute und bei Google hat man daraus schon vor vielen Jahren, noch zu Nexus-Zeiten, den Photosphere-Modus gemacht. Mit diesem lassen sich 360 Grad-Aufnahmen erstellen, die auch heute noch häufig bei Google Maps zu finden sind. Nutzer konnten gar ganze Pfade ablaufen und sich ein eigenes kleines Streetview daraus basteln. Letztes ist leider längst nicht mehr möglich.

Jetzt hat Google angekündigt, dass der Photosphere-Modus mit dem Rollout der neuen Google Kamera-Version 9.1 eingestellt wird. Auf den Pixel 8-Smartphones wird der Modus von Beginn an nicht verfügbar sein und mutmaßlich mit dem Update auch von älteren Pixel-Smartphones verschwinden. Einen Grund für die Einstellung nennt man nicht, aber es dürfte wohl die rückläufige Nutzung sein, da man das Feature über die Jahre doch recht gut versteckt hat. Ob es in Zukunft einen Ersatz geben wird, ist nicht bekannt.

Weil es sich um ein Offline-Feature handelt, könnt ihr wohl auch in Zukunft jederzeit zu Google Kamera 9.0 oder einer niedrigeren Version greifen und den Modus weiterhin nutzen. Auch Drittanbieter-Apps bieten so etwas an. Wie lange der Upload zu Google Maps möglich bleiben wird, ist ebenfalls nicht bekannt.

» Pixel 8 Pro: Der neue Pro-Kameramodus lässt sich auch auf vorherigen Pixel-Smartphones nutzen – theoretisch

[9to5Google]