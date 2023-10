Pixel 8 Pro: Der neue Pro-Kameramodus lässt sich auch auf vorherigen Pixel-Smartphones nutzen – theoretisch

Google bringt mit dem Pixel 8 Pro einen neuen Kameramodus mit Pro-Funktionen, der es den Nutzern erlaubt, eine Reihe von Aufnahmewerten manuell festzulegen. Dieser Modus ist exklusiv an das größere Smartphone gebunden, doch wie sich jetzt wenig überraschend zeigt, lässt sich das auch auf den Pixel-Smartphones der letzten Generationen nutzen – zumindest in der Theorie.



Jede Pixel-Generation bringt neue Kameratricks, das gilt natürlich auch für die Pixel 8-Smartphones. Weil sich diese auch Kamera-technisch voneinander unterscheiden können nicht alle Funktionen des teureren Pro-Geräts auch auf dem kleinen Bruder angeboten werden, das ist nachvollziehbar. Aber in diesem Jahr hält man auch ein Feature exklusiv, das einzig und allein auf Software basiert und kaum etwas mit der verbauten Hardware zu tun hat.

Google spendiert dem Pixel 8 Pro den Pro-Modus mit manuellen Einstellungsmöglichkeiten, die von der Verschlusszeit über den ISO-Wert bis zur Kameraauswahl reichen. Schon von Beginn an war den meisten Beobachtern klar, dass das auch auf dem Pixel 8 möglich sein muss und das scheint sich jetzt zu bestätigen. Denn Leakerin Kamila ist es nun immerhin gelungen, mit einer modifizierten Version der neuen Google Kamera diesen Pro-Modus auf das Pixel 7 Pro zu bringen. Auch ein Einsatz auf den Pixel 6-Smartphones ist möglich.

Es zeigt sich, dass die Exklusivität lediglich über Code-Abfragen hergestellt wird und keine technischen Gründe hat. Zwar sollen sich einige einstellbare Grenzwerte zum Teil unterscheiden, aber das ist Hardware-abhängig und ändert nichts daran, dass sich diese Werte dennoch grundsätzlich verstellen lassen. Theoretisch wäre sicherlich auch ein Einsatz auf Smartphones anderer Hersteller möglich.









Im Twitter-Thread könnt ihr eine Reihe von Informationen, Bildern und auch kurzen Videos finden, die diesen Modus auf einem Pixel der siebten Generation zeigen.

Dass Google diesen Modus für die achte Pixel-Generation vorerst exklusiv hält, ist nachvollziehbar. Man will natürlich neue Smartphones verkaufen und die „alten“ erst etwas später per Pixel Feature Drop versorgen. Wobei in diesem Jahr auch dahinter ein Fragezeichen steht und die Software-Kameratricks exklusiv bleiben könnten. Warum man es aber dem Pixel 8 verwehrt, lässt sich für mich nicht nachvollziehen.

