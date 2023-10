Pixel 8-Smartphones: Welche Hauptkamera ist verbaut? Kurioses Rätselraten um Googles Kamerasensor

Google hat vor wenigen Tagen die neuen Pixel 8-Smartphones vorgestellt und im Zuge dessen auch über das neue Kamera-Setup gesprochen, das die Smartphones mitbringen. Interessanterweise setzte sich dabei etwas fort, das schon in der Leakphase für Rätselraten sorgte: Welcher Kamerasensor ist in den Smartphones verbaut? Es gibt widersprüchliche Aussagen und Google selbst kann oder will es nicht sagen.



Die Pixel 8-Smartphones sind offiziell, erste findige Leaker haben sie schon seit Wochen in den Händen und frühe Tester haben ebenfalls schon Zugang zu den Geräten. Dennoch macht Google aus einer Komponente ein Geheimnis, die schon in der langen Leakphase immer wieder für Schwankungen gesorgt hat: Die Hauptkamera. Während man in den Pixel 7-Smartphones auf einen Samsung GN1 setzte, gingen wir lange Zeit von der Nutzung eines Samsung GN2 in den Pixel 8-Smartphones aus.

Samsung GN1 oder GN2?

Mehrfach hatten Leaker den Samsung GN2 als Hauptkamera in Aussicht gestellt. Doch gerade die letzten Leaks und die aktuellen Kamera-Werte sprechen wohl dafür, dass es sich NICHT um einen GN2 handelt. Hat man also schon zum dritten Mal den Samsung GN1 verbaut? Nein, denn Google selbst hat beim Blick auf das Kamera-Setup der Pixel 8-Smartphones und auch auf der großen Bühne verkündet, dass zumindest beim Pro-Modell ALLE Komponenten ausgetauscht wurden. Und auch beim Pixel 8 spricht man von einem „neuen“ 50 Megapixel-Sensor.

Google spricht in allen Marketingmaterialien nur von einem neuen 50 Megapixel-Sensor, führt das aber nicht weiter aus. Einige Nutzer haben beim Google-Support nachgefragt und haben unterschiedliche Antworten erhalten. Die Hauptaussage soll tatsächlich sein, dass man es selbst nicht weiß (also zumindest der Support) oder nicht sagen will. WTF?









Samsung GNV?

Die Lösung könnte tatsächlich sprichwörtlich in der Mitte liegen. Laut eines Tech-Experten soll in den Pixel 8-Smartphone ein Samsung GNV verbaut sein. Dabei handelt es sich um einen Kamerasensor, der offiziell nicht von Samsung beworben wird und somit eher unter Geheimhaltung produziert und in einer Reihe von eigenen Smartphones verwendet wird. Leistungsmäßig soll dieser grob zwischen dem GN1 und dem GN2 liegen, wurde aber erst nach dem GN2 auf den Markt gebracht.

Meine Theorie wäre die Folgende: Google und Samsung arbeiten nicht nur beim Tensor-SoC zusammen, sondern auch bei den Kamerachips. Gut möglich, dass es sich um einen speziellen Sensor handelt, deren spezielle Abwandlung Samsung nur für Google produziert. Die Geheimhaltung auf beiden Seiten würde dafür sprechen. Denn langfristig beschäftigt sich Google nicht nur mit eigenen Gesamt-Smartphones und den SoCs, sondern auch mit Kamera-Hardware und Displays. In beiden Bereichen hat man in den letzten Jahren einige Technologien entwickelt und Startups übernommen. Es wäre daher nicht überraschend, wenn man schon mit der nächsten oder übernächsten Generation eine eigene Google-Kamera präsentiert. Im Pixel 8 könnte der Vorgänger davon zu finden sein.

