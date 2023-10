Android 14: Das sind die wichtigsten Neuerungen in der zweiten QPR1 Beta – Vorschau auf Pixel Feature Drop

Google hat vor wenigen Tagen die neue Android 14 QPR1 Beta 2 veröffentlicht, die nur wenige Tage nach der finalen Version für die Pixel-Nutzer freigegeben wurde und eine Reihe von Neuerungen im Gepäck hat. Während Google fast schon traditionell kaum Neuerungen verkündet, haben frühe Nutzer einen ganzen Schwung an Verbesserungen und Änderungen gefunden. Hier findet ihr alles Wichtige im Überblick.



Kurioserweise noch vor der finalen Version des Betriebssystems Android 14 hat Google die Android 14 QPR1 Beta gestartet und somit schon den Nachfolger der Feature Drop-Version veröffentlicht. In der vergangenen Woche wurde nur ein Tag nach dem stabilen Android 14 bereits die zweite Beta veröffentlicht, womit diese Version nach aktuellen Planungen schon Bergfest feiert. Hier fassen wir euch alle wichtigen Neuerungen dieser Version zusammen.

Pixel Fold-Fortsetzung ist wieder verschwunden

Mit der ersten Beta hatte man eine Funktion eingeführt, mit denen die Nutzer festlegen können, was beim Zuklappen geschieht. Apps können beendet werden, können auf das Außendisplay gebracht werden und weitere Optionen. Offenbar hat das noch nicht so gut funktioniert, denn mittlerweile ist diese Option in den Einstellungen wieder verschwunden, sodass die Standard-Aktion ausgelöst wird.









Google Uhr zeigt jetzt das Wetter

Es gibt eine ganze Reihe von Möglichkeiten, um sich auf dem Smartphone das Wetter anzeigen zu lassen. Google bietet dafür unter anderem die Websuche, den Discover Feed, Google News, das Wetter-Widget und auch das auf einen Blick-Widget. Jetzt kommt mit der Google Uhr eine weitere App dazu, die sowohl innerhalb der eigenen App als auch auf dem Homescreen-Widget das Wetter in der ausgewählten Stadt anzeigen kann.

Adaptive Aspect Ratio ist jetzt experimentell

Mit der ersten Android 14 QPR1 Beta wurde die adaptive Aspect Ratio eingeführt, mit der das Betriebssystem die Möglichkeit haben soll, Apps automatisch für größere Displays zu optimieren, auch wenn das vom Entwickler nicht vorgesehen war. Diese Möglichkeit bietet man nach wie vor, doch jetzt hat man sie als „experimentell“ gekennzeichnet. Ob das etwas an der Funktion ändert oder man damit verdeutlichen möchte, dass die Ergebnisse vielleicht nicht ganz optimal sein könnten, ist nicht bekannt.









Neuer Update-Bereich für Pixel-Smartphones

Mit Android 14 QPR1 will man einen Bereich aufräumen, der schon seit längerer Zeit nicht mehr angefasst wurde und für die meisten Nutzer wohl ohnehin ein Buch mit sieben Siegeln ist – nämlich die Versionsinfo. Statt nur stur alle möglichen Versionsnummer zu zeigen, will man die Nutzer jetzt durch Kategorisierung und grafische Darstellung darüber informieren, ob sie auf dem neuesten Stand sind. Außerdem gibt es einen Button, um das jüngste Update zu laden.

» Alle Details zum neuen Pixel Update-Bereich

—

Das sind nicht wirklich viele Neuerungen, aber dabei dürfen wir auch nicht vergessen, dass sich um die zweite Beta einer Zwischenversion handelt, die noch dazu nur knapp nach Android 14, dem Pixel Feature Drop und dem Android Feature Drop ausgerollt wird. Es wird erwartet, dass Google im November noch eine weitere Android 14 Feature Drop Beta veröffentlicht und die finale Version von Android 14 QPR1 Anfang Dezember auf die Pixel-Smartphones ausrollt.

