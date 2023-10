Android 14: Google bringt neuen Update-Bereich für die Pixel-Smartphones – kombiniert Versionsinformationen

Das Betriebssystem Android wird aus einer Reihe von Update-Kanälen mit Aktualisierungen versorgt und auf dem neuesten Stand gehalten, wobei diese völlig unabhängig voneinander ausgeliefert werden. Um den Nutzern den Überblick zu erleichtern, wird mit Android 14 QPR1 wohl ein neues Dashboard ausgerollt, das sich jetzt in der aktuellen Beta-Version zeigt. Dieses fasst die Komponenten zusammen und bereitet es simpel grafisch auf.



Android-Smartphones werden mit Betriebssystem-Updates versorgt, mit Sicherheitsupdates, mit Google System Updates, mit Google Play Updates und die Apps noch einmal separat mit Google Play Store-Updates. All diese Kanäle wollen auf dem aktuellen Stand gehalten werden, was normalerweise automatisch im Hintergrund geschieht. In den Systeminformationen jedes Android-Smartphones lassen sich die aktuellen Stände abrufen und in Kürze wird man diesen Bereich etwas aufhübschen.

Oben seht ihr das neue Design, das sich in der aktuellen Android 14 QPR1 Beta 2 zeigt. Es gibt den ersten Punkt „Pixel Updates“, der sowohl das Betriebssystem als auch die Sicherheitsupdates umfasst. Darunter die System Updates und Play System Updates. Allesamt werden sie mit einem grünen Haken für den aktuellen Stand oder einem gelben Download-Button für ein Update versehen. Zusätzlich gibt es eine Verknüpfung in den Play Store, über den sich die installierten Apps auf den neuesten Stand bringen können.

Es ist zu erwarten, dass man dieses neue Dashboard im Dezember per Pixel Feature Drop auf alle Pixel-Smartphones bringt.

