Pixel 8 & Pixel 8 Pro: Google bietet sieben Jahre vollen Support und Ersatzteil-Verfügbarkeit bis ins Jahr 2030

Die Pixel 8-Smartphones werden Google so lange begleiten wie kein anderes Smartphone zuvor, und das in vielen Bereichen. Denn man hat angekündigt, dass die beiden Smartphones ganze sieben Jahre Android-Updates erhalten werden und damit die Nutzer wirklich bis zum letzten Tag Freude haben können, gilt das auch für andere Bereiche: Man wird sieben Jahre lang Ersatzteile bereitstellen.



In puncto Nachhaltigkeit macht Google mit den Pixel 8-Smartphones einen riesigen Satz nach vorn, denn man erhöht die Lebensdauer der Geräte deutlich: Sieben Jahre Android-Updates, sieben Jahre Sicherheitsupdate, sieben Jahre Pixel Feature Drops und auch sieben Jahre vollen Support. Doch der Support schließt nicht nur die Software ein, sondern auch die Hardware. Wie man gegenüber US-Medien bestätigt hat, wird es auch sieben Jahre lang Ersatzteile für die Smartphones geben.

Parts will be available for seven years. That’s part of our commitment as we go to the seven years (sic) that we need to make our parts available so you can keep your hardware alive for that long.