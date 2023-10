Pixel 8 & Pixel 8 Pro: Google hat die neuen Smartphones offiziell vorgestellt – jetzt ab 799 Euro vorbestellbar

Google hat die Pixel 8-Smartphones endlich offiziell vorgestellt! Die im Vorfeld wie üblich sehr umfangreich geleakten Smartphones Pixel 8 und Pixel 8 Pro wurden vor wenigen Minuten mit allen bereits erwarteten Spezifikationen sowie zusätzlichen Features vorgestellt. Die bis zuletzt durchgesickerten Informationen haben sich allesamt als korrekt erwiesen und wer bereits darauf gewartet hat, kann die Smartphones jetzt inklusive starker Aktionen vorbestellen.



Wer als Tech-interessierter Nutzer in den letzten Wochen und Monaten auch nur einen Funken Aufmerksamkeit auf Smartphones gerichtet hat, wird die beiden neuen Pixel 8-Smartphones bereits kennen – denn vorab wurde wie üblich wirklich alles geleakt. Alle zuletzt durchgesickerten Informationen haben sich als authentisch erwiesen und auch Google hat die Smartphones in den letzten Wochen mehrfach gezeigt, im Detail präsentiert und sogar schon kleine Werbekampagnen gefahren. Das heutige Event markiert daher lediglich den offiziellen Startschuss.

Die wichtigsten Neuerungen in kurzen Stichpunkten: Es gibt wie üblich zwei Smartphones (Pixel 8 und Pixel 8 Pro), beide setzen auf das etablierte Design der Vorgänger und unterscheiden sich vor allem in der Displaygröße, damit verbunden der Akku-Kapazität sowie der verbauten Kamera-Phalanx (siehe Specs). Google verbaut bereits zum dritten Mal den hauseigenen Tensor-SoC, der in der dritten Generation erschienen ist und an vielen Stellen aufgerüstet wurde – erneut in Kooperation mit Samsung. Wichtig zu wissen ist auch, dass die Smartphones ganze sieben Jahre lang mit Android-Updates versorgt werden und damit die Messlatte extrem hochlegen. Mehr Infos zu Googles Update-Revolution findet ihr in diesem Artikel.

Das Pixel 8 nimmt wieder die Rolle des soliden Standardgeräts ein, dessen Leistungen für die allermeisten Nutzer vollkommen ausreichend sein dürften. Das Pixel 8 Pro wendet sich an Profi-Nutzer im gehobeneren Bereich, das zusätzlich mit einer Zoom-Kamera und in diesem Jahr sogar mit einem Temperatursensor aufwarten kann. Hier findet ihr alle wichtigen Informationen im Überblick.

Pixel 8 vorbestellen + Gratis Pixel Buds Pro + 150 Euro Ankaufprämie: Amazon | Saturn | Media Markt

Pixel 8 Pro vorbestellen + Gratis Pixel Watch 2 LTE + 150 Euro Ankaufprämie: Amazon | Saturn | Media Markt

(Partnerlinks, vielen Dank für eure Unterstützung!)

Letzte Aktualisierung am 4.10.2023 / Bilder von der Amazon Product Advertising API / Affiliate Links, vielen Dank für eure Unterstützung!









Pixel 8 – alle Details

Codename: Shiba

Display: 6,17 Zoll AMOLED; 1080 x 2400 @ 120 Hertz

Arbeitsspeicher: 8 Gigabyte RAM

Hauptspeicher: 128 GB, 256 GB

Abmessungen: 150,5 x 70,8 x 8,9mm; 12mm mit Kamerabuckel

Hauptkamera: Samsung GN2 mit 50 Megapixel

Ultrawide-Kamera: Sony IMX386 mit 12 Megapixel

Frontkamera: Samsung 3J1 mit 11 Megapixel

SoC: Tensor G3 (Alle Infos zum Tensor G3)

(Alle Infos zum Tensor G3) Akku: 4600 mAh, 24 Watt kabelgebundenes Aufladen, 12 Watt kabellos

Farben: Peony Rose, Grey, Obsidian Black

Weiteres: Optischer Fingerabdruckscanner, USB-C mit Display-out und Lautsprecher am unteren Rand, SIM-Einschub auf der linken Seite

Preis: ab 799 Euro (Alle Infos zu den Verkaufspreisen und Vorbesteller-Aktionen)

Pixel 8 Pro – alle Details

Codename: Husky

Display: 6,7 Zoll AMOLED; 1344 x 3120 @ 120 Hertz

Arbeitsspeicher: 12 Gigabyte RAM

Hauptspeicher: 128 GB, 256 GB, 512 GB

Abmessungen: 162,6 x 76,5 x 8,7mm; 12mm mit Kamerabuckel

Hauptkamera: Samsung GN2 mit 50 Megapixel

Ultrawide-Kamera: Sony IMX787 mit 64 Megapixel

Zoom-Kamera: Samsung GM5 mit 48 Megapixel und 5X-Zoom

Frontkamera: Samsung 3J1 mit 11 Megapixel

SoC: Tensor G3 (Alle Infos zum Tensor G3)

(Alle Infos zum Tensor G3) Akku: 5100 mAh, 27 Watt kabelgebundenes Aufladen, 12 Watt kabellos

Farben: Sky Blue, Porcelain, Black Obsidian

Weiteres: UWB, Integriertes Fieberthermometer, optischer Fingerabdruckscanner, USB-C mit Display-out und Lautsprecher am unteren Rand, SIM-Einschub auf der linken Seite

Preis: ab 1099 Euro (Alle Infos zu den Verkaufspreisen und Vorbesteller-Aktionen)

Verfügbarkeit

Beide Smartphones können ab sofort vorbestellt werden und sind im Rahmen von starken Vorbesteller-Aktion verfügbar. Der offizielle Verkaufsstart erfolgt bereits am 12. Oktober. Wer sich jetzt für ein Pixel 8 entscheidet, erhält die Pixel Buds Pro Gratis. Greift ihr zum Pixel 8 Pro, gibt es sogar die Pixel Watch 2 LTE Gratis. Alle Infos im verlinkten Artikel. Wer nun direkt bestellen möchte, kann das unter den folgenden Partnerlinks tun.

Pixel 8 vorbestellen + Gratis Pixel Buds Pro + 150 Euro Ankaufprämie: Amazon | Saturn | Media Markt

Pixel 8 Pro vorbestellen + Gratis Pixel Watch 2 LTE + 150 Euro Ankaufprämie: Amazon | Saturn | Media Markt

(Partnerlinks, vielen Dank für eure Unterstützung!)

Letzte Aktualisierung am 4.10.2023 / Bilder von der Amazon Product Advertising API / Affiliate Links, vielen Dank für eure Unterstützung!









Kameratricks und Künstliche Intelligenz

Google spendiert den Smartphones gemeinsam mit dem Team von Google Fotos einige beeindruckende neue Kameratricks, die sich im Alltag noch beweisen müssen. Man bietet eine sehr umfangreiche Bildbearbeitung mit dem magischen Editor, der das Entfernen von Elementen, Verschieben von Elementen sowie die farbliche Anpassung einzelner Elemente ermöglicht. Mit einer starken Gesichterfunktion ist es möglich, diese per KI auszutauschen oder generativ anzupassen, damit alle Personen freundlich in die Kamera blicken.

Dazu kommt eine verbesserte Nachtsicht, eine optimierte Astrofotografie, ein Pro-Modus mit weiteren Einstellungsmöglichkeiten von den ISO-Werten bis zur Belichtungszeit und mehr. Eine wichtige Rolle könnte auch der Audio Magic Eraser spielen, mit dem sich Geräusche entfernen lassen sollen. Es scheint wohl so zu sein, dass die neuen KI-Kameratricks exklusiv bleiben und für lange Zeit nicht auf die vorherigen Pixel-Generationen ausgerollt werden.

» Alle Details zu den Kameratricks und KI-Funktionen

Stärken der Smartphones

Google hat obige Marketingbilder veröffentlicht, auf denen sich einige Stärken finden, die man bei Googles Pixel-Team gerne betonen würde. Man spricht von einem „Super Actua display“, einem sehr klaren – kristallklaren – Display, selbst bei Sonnenlicht sowie einer kratzfesten Oberfläche. Viele Details und weitere Marketingbilder findet ihr im verlinkten Artikel.

» Die wichtigsten Pixel 8-Stärken im Überblick









Pixel 8 & Pixel 8 Pro Verkaufspreise (Vergleich zur siebten Generation)

Pixel 8 128 GB: 799 Euro (649 Euro)

799 Euro (649 Euro) Pixel 8 256 GB: 859 Euro (749 Euro)

859 Euro (749 Euro) Pixel 8 Pro 128 GB: 1099 Euro (899 Euro)

1099 Euro (899 Euro) Pixel 8 Pro 256 GB: 1159 Euro (999 Euro)

1159 Euro (999 Euro) Pixel 8 Pro 512 GB: 1299 Euro (-)

Beide Smartphones können ab sofort vorbestellt werden und sind im Rahmen von starken Vorbesteller-Aktion verfügbar. Der offizielle Verkaufsstart erfolgt bereits am 12. Oktober. Wer sich jetzt für ein Pixel 8 entscheidet, erhält die Pixel Buds Pro Gratis. Greift ihr zum Pixel 8 Pro, gibt es sogar die Pixel Watch 2 LTE Gratis. Alle Infos im verlinkten Artikel. Wer nun direkt bestellen möchte, kann das unter den folgenden Partnerlinks tun.

Pixel 8 vorbestellen + Gratis Pixel Buds Pro + 150 Euro Ankaufprämie: Amazon | Saturn | Media Markt

Pixel 8 Pro vorbestellen + Gratis Pixel Watch 2 LTE + 150 Euro Ankaufprämie: Amazon | Saturn | Media Markt

(Partnerlinks, vielen Dank für eure Unterstützung!)

Letzte Aktualisierung am 4.10.2023 / Bilder von der Amazon Product Advertising API / Affiliate Links, vielen Dank für eure Unterstützung!

[Google-Blog Deutschland]