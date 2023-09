Pixel 8 & Pixel 8 Pro: Google spricht von Super-Display, starker Kamera, KI-Funktionen und vielem mehr (Galerie)

Der gestrige Tag war in puncto Pixel 8-Leaks sehr aufschlussreich, denn wir haben von den verfügbaren Farben über die Verkaufspreise bis hin zum Update-Turbo und den vollständigen Spezifikationen vieles erfahren. Ein weiterer Leak bringt uns nun einen Schwung an Marketing-Bildern aus dem Google Store, die die Stärken und Schwerpunkte des Geräts hervorheben. Auch beim Display sowie beim Akku hat man zugelegt.



Die Pixel 8-Smartphones werden schon in acht Tagen vorgestellt und bis auf letzte Details zum Vertrieb (Verkaufsstart, exakter Verkaufspreis und Ähnliches) haben wir spätestens am gestrigen Montag alles erfahren. Weil es so viele Leaks gegeben hat und diese kleckerweise veröffentlicht wurden, haben wir am Abend noch einmal Alle Pixel 8- und Pixel Watch 2-Leaks zusammengefasst. Darauf können wir aufbauen.

Jetzt sind Marketing-Bilder geleakt worden, die wohl aus dem Google Store stammen und auch von anderen Händlern verwendet werden könnten: Wir sehen, dass das Display wohl ein Schwerpunkt wird und jetzt als „Super actua Display“ vermarktet wird, das sich dynamisch bis zu 120 Hertz Bildwiederholrate anpassen kann. Das Bild soll selbst im Sonnenlicht gestochen scharf und kristallklar sein. Außerdem bewirbt man das schnelle Aufladen sowie einen Akku mit mindestens 24 Stunden Laufzeit.

Die nächsten beiden Marketing-Bilder beziehen sich auf die Glasrückseite sowie den Aluminium-Rahmen, die beide kratzfrei sein sollen – das wird spätestens der YouTube Zack von JerryRigEverything zu testen wissen 😉 Natürlich darf das Marketing zum Tensor G3-SoC nicht fehlen und man schließt das Ganze mit einem modernen und schicken Design ab. Im Folgenden findet ihr all die Bilder:

















Wir hatten euch bereits die Pixel 8 Kameratricks und KI-Funktionen präsentiert und auf obigen Bildern wird das Ganze noch einmal in schriftlicher Form und mit Beispielen zusammengefasst. Man spricht von einem „kompletten Upgrade“, das sich auf alle vier Kameralinsen bezieht, die dann noch einmal im Einzelnen beschrieben werden. Im Zusammenspiel sorgen diese Kameras für perfekte Fotos und im Pro-Modus sogar die Möglichkeit, spezielle Kamerawerte einstellen zu können.

Man bewirbt die Nachtsicht-Fotos und zeigt erneut den Gesichtertausch für Fotos, bei denen nicht alle Personen in die Kamera blicken. Wie das genau funktioniert, wird man aber wohl erst auf der großen Bühne von ‚Made by Google‘ zeigen und erstmals erklären. Der magische Editor von Google Fotos hat sich schon mehrfach gezeigt, wird aber auch im Marketing-Material als „coming soon“ beschrieben, sodass dieser zum Start sehr wahrscheinlich nicht angeboten werden kann.

Ich denke, Google hat ein wirkliches starkes Paket zusammengestellt, das die Smartphones sowohl auf Hardware- als auch Software-Ebene weiterentwickelt. Wir dürfen gespannt sein, ob noch Überraschungen aus dem Ärmel geschüttelt werden können…

