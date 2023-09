YouTube Premium Lite: Das werbefrei-Abo wird in Kürze eingestellt – Google zieht günstigem Angebot den Stecker

Google hat sich rund um YouTube Premium bzw. der Werbung auf der Videoplattform YouTube in den letzten Monaten keine Freunde gemacht und hat jetzt den nächsten Schritt angekündigt, der diskutiert werden dürfte: Man hat das schnelle Aus von YouTube Premium Lite angekündigt, auf das viele Nutzer große Hoffnungen gesetzt haben dürften. Es wird vorerst ersatzlos gestrichen.



Auf Googles Videoplattform YouTube wird der Werbedruck immer weiter erhöht, denn man muss wohl deutlich mehr Geld verdienen und somit entweder die Werbeeinnahmen erhöhen oder die Nutzer in das Premium-Abo drücken. Letztes steht allerdings nur in Kombination mit dem Musikstreaming zur Verfügung, sodass ich bereits vor einigen Monaten darüber schrieb, dass YouTube Premium zu teuer ist und es ein YouTube Premium Lite-Abo geben sollte. Dabei war mir gar nicht bewusst, dass es ein solches Abo bereits gab – allerdings nur in Belgien, Dänemark, Finnland, Luxemburg, Niederlande, Norwegen und Schweden.

Mit diesem Schreiben möchten wir Ihnen mitteilen, dass wir Ihre Version von Premium Lite nach dem 25. Oktober 2023 nicht mehr anbieten werden. Obwohl wir verstehen, dass dies möglicherweise eine enttäuschende Nachricht ist, arbeiten wir weiterhin an verschiedenen Versionen von Premium Lite und berücksichtigen dabei das Feedback unserer Benutzer, Entwickler und Partner.

Für 6,99 Euro pro Monat konnten die Nutzer eine werbefreie Plattform erhalten, ohne sich zusätzlich an das Musikstreaming binden zu müssen, das dann erst bei 11,99 Euro pro Monat beginnt. Doch jetzt werden die Nutzer darüber informiert, dass man diesem Angebot recht kurzfristig den Stecker zieht und es in dieser Form erst einmal nicht erweitern wird. Dabei ist es genau die Abo-Form, die sich viele Nutzer gewünscht hätten.

Die Formulierung lässt zwar hoffen, dass man ein solches Paket in Zukunft mit anderen Konditionen anbieten könnte, aber erst einmal bleibt die Enttäuschung.

» YouTube Shorts: 70 Milliarden Kurzvideo-Klicks pro Tag – YouTube nennt einige (auch besorgende) Zahlen

» YouTube: Das Premium-Abo ist viel zu teuer – darum braucht es ein neues Werbefrei-Angebot (Meinung)

[9to5Google]