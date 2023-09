YouTube Shorts: 70 Milliarden Kurzvideo-Klicks pro Tag – YouTube nennt einige (auch besorgende) Zahlen

Googles Videoplattform hat in der vergangenen Woche zu Made on YouTube geladen und im Rahmen dieser Veranstaltung eine ganze Reihe von KI-basierten Neuerungen angekündigt, die die Creator unterstützen sollen. Am Rande hat man auch einige interessante Nutzungszahlen veröffentlicht, wobei diese vielleicht nicht unbedingt ein Grund zum Jubeln sind. Denn YouTube Shorts geht weiterhin durch die Decke.



Mit Made on YouTube hat Google in der vergangenen Woche zu einer Veranstaltung für YouTube-Creator geladen, die man mit starken neuen Werkzeugen und vielen KI-Tools unterstützen möchte. Dazu gehört es natürlich auch, die Bedeutung der Plattform weiter zu betonen und einige starke Nutzerzahlen zu nennen. So hat man sich ein klein wenig bei YouTube Shorts in die Karten blicken lassen und Daten zur deutschen Nutzung verraten.

YouTube Shorts erreicht jetzt über 70 Milliarden tägliche Aufrufe von über 2 Milliarden angemeldeten Nutzer:innen pro Monat weltweit.

In Deutschland gibt es bereits über 4 Millionen Videos, die sich auf digitale Kompetenzen oder Schulfächer beziehen.

In Deutschland haben über 500 Kanäle mehr als 1 Million Abonnent:innen, was einem Anstieg von mehr als 15 Prozent im Vergleich zum Vorjahr entspricht.

Die deutschen Zahlen mag ich nicht bewerten, denn es fehlt der internationale Vergleich. Viel spannender ist es, dass man es durch den extremen YouTube Shorts-Push geschafft hat, dass ganze 70 Milliarden Kurzvideos pro Tag abgespielt werden. Allerdings macht man damit nicht nur TikTok und Instagram Konkurrenz, sondern allen voran sich selbst. Erst kürzlich wurde bekannt, dass der Erfolg von YouTube Shorts bei YouTube für Sorgenfalten sorgt.

Denn diese 70 Milliarden Views werden nicht nur zusätzlich generiert, sondern fehlen zu einem gewissen Anteil auch den langen Videos, mit denen man das meiste Geld verdient. Wir dürfen gespannt sein, wie man diesem wachsenden Problem in Zukunft begegnen will.

[YouTube Pressemitteilung]