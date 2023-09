Made on YouTube: Neue KI-Funktionen sollen Video-Ideen vorschlagen, Videos erstellen, optimieren und mehr

Auch auf Googles Videoplattform YouTube spielt die generative Künstliche Intelligenz eine immer wichtigere Rolle und so hat man jetzt einen ganzen Schwung an neuen Funktionen, Möglichkeiten und auch Apps für Creator angekündigt. Diese erhalten neue Werkzeuge zur KI-basierten Videoerstellung und können sich von der Ideenfindung bis zur Produktion unterstützen lassen. Dafür etabliert man den neuen Slogan Made on YouTube.



YouTube hat ein Made on YouTube Event abgehalten und auf diesem eine ganze Reihe von Neuerungen angekündigt, über die sich Creator in den nächsten Monaten freuen dürfen. YouTubern wird ja oft nachgesagt, dass sie kaum etwas arbeiten würden (was in den allermeisten Fällen nicht korrekt ist – es ist sehr viel mehr Arbeit als man glaubt) und jetzt geht man tatsächlich ein wenig in diese Richtung. Denn die Creator können sich zukünftig Video-Ideen vorschlagen lassen, ganze Videos, einzelne Elemente oder Hintergründe KI-basiert erstellen lassen, automatische Hintergrundmusik per KI einfügen lassen und mehr. Hier findet ihr alle Details:

Dream Screen

Die Einführung von Dream Screen ermöglicht den kreativen Ausdruck in Shorts:

Noch in diesem Jahr wird YouTube Dream Screen einführen, eine neue experimentelle KI-Funktion, mit der Creator:innen ihren Shorts KI-generierte Video- oder Bildhintergründe hinzufügen können – indem sie eine Idee in den Prompt eingeben. So entstehen fantastische Hintergründe für Shorts, die nur durch die Grenzen der Vorstellungskraft beschränkt sind.









YouTube Create

Der Launch von YouTube Create soll die Videoproduktion vereinfachen:

Um allen zu helfen, Videos direkt auf YouTube zu erstellen und zu teilen, hat die Plattform heute eine neue mobile App mit dem Namen YouTube Create gestartet. Diese wurde entwickelt, um Creator:innen den Einstieg auf YouTube mit einer Reihe von Produktionswerkzeugen zu ermöglichen, damit sie ihre kurzen oder längeren Videos oder beides einfach bearbeiten können. Die App bietet Videobearbeitungstools wie präzises Schneiden und Trimmen, automatische Untertitel, Voiceover-Funktionen und Zugang zu einer Bibliothek von Filtern, Effekten, Übergängen und lizenzfreier Musik mit Beat-Matching-Technologie. So können Creator:innen ihr YouTube-Video produzieren, ohne auf komplexe Bearbeitungssoftware angewiesen zu sein.

YouTube hat sich bei der Entwicklung von YouTube Create mit mehr als 3.000 Creator:innen weltweit beraten.

YouTube Create befindet sich derzeit in der Beta-Phase auf Android in ausgewählten Märkten wie den USA, Deutschland, Frankreich, Großbritannien, Indonesien, Indien, Korea und Singapur und ist kostenlos.

YouTube Studio KI-Ideen

Im nächsten Jahr wird YouTube Studio generative KI nutzen, um Videoideen zu entwickeln und Entwürfe zu erstellen, die den Creator:innen beim Brainstorming helfen. Diese Einblicke sind für jeden Kanal personalisiert und basieren auf dem, was die Zuschauer:innen bereits sehen und woran sie interessiert sind. YouTube hat frühe Versionen von KI-gestützten Tools im Bereich YouTube Studio mit Creator:innen getestet und mehr als 70 Prozent der Befragten geben an, dass es ihnen geholfen hat, Ideen für Videos zu entwickeln und zu testen.









Creator Music

Die unterstützende Suche in Creator Music macht es Creator:innen im kommenden Jahr leichter, einen Soundtrack für ihr Video zu finden. Sie können eine Suchanfrage eingeben und die KI schlägt die passende Musik an der richtigen Stelle vor. Creator Music ist derzeit in den USA verfügbar und soll so schnell wie möglich erweitert werden.

YouTube Aloud

YouTube integriert Aloud, ein KI-gestütztes Tool zur Synchronisation. So erreichen Creator:innen auf einfache Weise ein Publikum, das weit über ihre Muttersprache hinausgeht.

Die Funktion ist für ausgewählte Creator:innen verfügbar und wird derzeit auf Englisch, Portugiesisch und Spanisch getestet.

» Mehr Informationen zur automatischen Aloud-Übersetzung