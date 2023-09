Pixel Wallpaper: Hier bekommt ihr alle Hintergrundbilder zu ’25 Jahre Google‘ zum Download (Galerie)

Google feiert in diesen Wochen den 25. Geburtstag, der von einigen Aktionen begleitet wird und natürlich auch hier im Blog unter 25 Jahre Google eine Rolle spielt. Auch Googles Designer haben sich zum Jubiläum an das Zeichenbrett gesetzt und eine Reihe von Hintergrundbildern zu diesem Thema entworfen. Um in den nächsten Tagen zu zelebrieren, bekommt ihr hier noch einmal alle Wallpaper zum Download.



Zum 25. Geburtstag des Unternehmens haben Googles Designer eine Reihe von Hintergrundbildern entworfen, die man in drei Schwüngen veröffentlicht hat. Diese verfolgen ganz unterschiedliche Ansätze, wobei es sich wenig überraschend stets um die Zahl „25“ dreht und natürlich die Google-Geschichte in Form von Anspielungen eine Rolle spielt. Wir haben sie euch bereits hier im Blog einzeln vorgestellt und jetzt wollen wir sie noch einmal zusammenfassen.

Die drei Motive sind recht unterschiedlich und wir haben sie euch natürlich schon im Einzelnen beschrieben. Vor allem das erste Motiv mit den zahlreichen Icons ist sehenswert, da es sehr viele Anspielungen auf Googles Geschichte und einige ikonische Produkte / Elemente zu sehen gibt. Die Downloads führen zu Google Drive.

25 Jahre Google – Icons

Abgebildet ist etwa die Noogler-Mütze, die mathematische Form von Googol, ein Chromebook, ein Messenger-Icon, ein Bild von Larry Page und Sergey Brin, eines der berühmten Google-Fahrräder, der Chrome-Dino, ein Dogfood-Icon, ein Google Home Mini und sogar eine der legendären Rutschen aus den Google-Büros. Ihr entdeckt sicherlich noch mehr, schaut einfach mal die Motive aufmerksam an 🙂

» 25 Jahre Google – Icons Wallpaper Download

» Alle Details zu den Wallpapern









25 Jahre Google – Motive

Es gibt insgesamt drei Motive, einmal mit einem blauen Hintergrund und einmal mit einem gelben Hintergrund. Auch bei dieser Variante finden sich eine ganze Reihe von Objekten im Bild, die diesmal einfacher zu erkennen sind: Ins Auge sticht der Chrome-Dino, dann natürlich die Google-Suchleiste, immer wieder die Buchstabenfolge „HBD“ (Happy BirthDay), dann eine Reihe von geometrischen Formen sowie das Bard- bzw. Google KI-Logo.

» 25 Jahre Google – Motive Wallpaper Download

» Alle Details zu den Wallpapern

25 Jahre Google – Künstlerisch

Man hat zwei Motive veröffentlicht, wobei sich diese doch recht deutlich von den bisherigen Wallpapern unterscheiden. Sowohl im Stil als auch in der Tatsache, dass die „25“ in einem Fall gar nicht enthalten ist und im anderen erst auf dem zweiten Blick sichtbar wird.

» 25 Jahre Google – Kunst-Wallpaper Download

» Alle Details zu den Wallpapern