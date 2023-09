Pixel Watch 2: Umfangreicher Leak zeigt Googles neue Smartwatch mit allen wichtigen Funktionen (Video)

Google wird schon nächste Woche die Pixel Watch 2 vorstellen und mit dieser in die zweite Generation der Smartwatch-Serie starten. Nachdem wir in den letzten Wochen immer wieder kleinere Leak-Schritte gesehen haben, gibt es jetzt eine ganze Reihe neuer Informationen, bestehend aus den wichtigsten Fakten und einem Werbespot, der auf die Stärken der zweiten Generation eingeht. Hier ein schneller Überblick.



Die neue Woche beginnt nicht nur mit zahlreichen Pixel 8-Leaks, sondern auch das zweite große Produkt der aktuellen Welle findet sich bei den Leakern. Erst am Wochenende haben wir euch vorsorglich noch einmal alle Informationen zur Pixel Watch 2 zusammengestellt und jetzt zeigt uns ein neuer Werbespot sowie eine Auflistung von Stärken alle wichtigen Details der Smartwatch. Vermutlich wird die Leak-Flut noch ein bis zwei Tage weitergehen, sodass wir in dieser Woche noch viele weitere Details erfahren oder einen Überblick verschaffen werden.

Ein spannendes Detail, das bisher noch gar keine große Rolle gespielt hat, ist übrigens der Verkaufsstart. Die Smartwatch wird am 4. Oktober vorgestellt und zumindest in Indien soll sie wohl schon ab dem 5. Oktober verkauft werden. Rechnen wir die Zeitverschiebung zwischen USA und Indien dazu, könnte man zu dem Schluss kommen, dass die Smartwatch unmittelbar nach der Präsentation in den Verkauf geht. Und was in Indien funktioniert, könnte auch in Europa der Fall sein.

Schaut euch bei Bedarf noch einmal alle Informationen zur Pixel Watch 2 an, um euch ein vollständiges Bild der kommenden Smartwatch zu machen. Zumindest im Marketing sieht das alles schon ganz gut aus und Google legt wohl deutlich stärker nach, als wir das bisher vermutet hätten.









Googles Pixel Watch 2-Beschreibung (automatisch übersetzt):

Neuer Herzfrequenzsensor: Die Pixel Watch 2 wird mit dem Multipfad-Herzfrequenzsensor von Fitbit ausgestattet sein, der selbst bei intensiver körperlicher Betätigung eine genauere und robustere Herzfrequenzmessung ermöglichen soll.

Die Pixel Watch 2 wird mit dem Multipfad-Herzfrequenzsensor von Fitbit ausgestattet sein, der selbst bei intensiver körperlicher Betätigung eine genauere und robustere Herzfrequenzmessung ermöglichen soll. Gesundheitsfunktionen: Die Pixel Watch 2 nutzt außerdem das Stressmanagementsystem von Fitbit, das mithilfe der Körperreaktionsverfolgung Stress im Körper des Benutzers erkennt. In solchen Situationen wird der Benutzer aufgefordert, seine aktuelle Stimmung zu protokollieren und Vorschläge für eine Intervention wie eine geführte Atemübung oder einen Spaziergang gemacht.

Die Pixel Watch 2 nutzt außerdem das Stressmanagementsystem von Fitbit, das mithilfe der Körperreaktionsverfolgung Stress im Körper des Benutzers erkennt. In solchen Situationen wird der Benutzer aufgefordert, seine aktuelle Stimmung zu protokollieren und Vorschläge für eine Intervention wie eine geführte Atemübung oder einen Spaziergang gemacht. Google wird körperreaktions-Tracking-Eingaben von cEDA (kontinuierliche elektrodermale Aktivität – mikroskopisch kleine Schweißperlen), Herzfrequenzvariabilität, Herzfrequenz und Hauttemperatur verwenden, um die Erkennung von Stress zu unterstützen.

(kontinuierliche elektrodermale Aktivität – mikroskopisch kleine Schweißperlen), Herzfrequenzvariabilität, Herzfrequenz und Hauttemperatur verwenden, um die Erkennung von Stress zu unterstützen. Fitnessfunktionen: Die Pixel Watch 2 kann sieben gängige Trainingsarten erkennen, darunter Laufen und Radfahren im Freien. Für diese Trainings werden außerdem automatisch Trainingsstart- und -stopp-Erinnerungen gesendet. Eine weitere Fitnessfunktion ist das Pace-Training, das Ihr Tempo unter Kontrolle hält.

Die Pixel Watch 2 kann sieben gängige Trainingsarten erkennen, darunter Laufen und Radfahren im Freien. Für diese Trainings werden außerdem automatisch Trainingsstart- und -stopp-Erinnerungen gesendet. Eine weitere Fitnessfunktion ist das Pace-Training, das Ihr Tempo unter Kontrolle hält. Sicherheitsfunktionen: Google hat die Sicherheitsfunktionen der Pixel Watch 2 verbessert. „Sicherheitscheck“, der es Nutzern ermöglicht, einen Timer für bestimmte Situationen zu planen. Sobald der Timer abgelaufen ist, fordert die Uhr den Benutzer auf, zu bestätigen, ob alles in Ordnung ist oder ob er seinen Standort teilen oder den Notdienst kontaktieren möchte. Falls keine Reaktion erfolgt, wird die „Notfallfreigabe“ ausgelöst, die den Standort und die Situation in Echtzeit mit Notfallkontakten teilt.

Google hat die Sicherheitsfunktionen der Pixel Watch 2 verbessert. „Sicherheitscheck“, der es Nutzern ermöglicht, einen Timer für bestimmte Situationen zu planen. Sobald der Timer abgelaufen ist, fordert die Uhr den Benutzer auf, zu bestätigen, ob alles in Ordnung ist oder ob er seinen Standort teilen oder den Notdienst kontaktieren möchte. Falls keine Reaktion erfolgt, wird die „Notfallfreigabe“ ausgelöst, die den Standort und die Situation in Echtzeit mit Notfallkontakten teilt. Die Notfallfreigabe kann auch separat mit Kontakten verwendet werden, damit diese Ihren Standort in Echtzeit kennen. Diese Funktion kann auch die Weitergabe „medizinischer Informationen“ an Rettungsdienste ermöglichen.

kann auch separat mit Kontakten verwendet werden, damit diese Ihren Standort in Echtzeit kennen. Diese Funktion kann auch die Weitergabe „medizinischer Informationen“ an Rettungsdienste ermöglichen. Akkulaufzeit: Die Pixel Watch 2 soll 24 Stunden Akkulaufzeit bei Always-on-Display bieten. Außerdem soll der Akku in nur 75 Minuten für einen ganzen Tag aufgeladen sein. Die Akkulaufzeit bleibt im Vergleich zur Pixel Watch gleich.

