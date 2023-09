Pixel 8 & Pixel 8 Pro: Leak zeigt Googles Smartphones in allen Farben – diese Varianten wird es geben

Google wird in etwas mehr als einer Woche die Pixel 8-Smartphones vorstellen, die wie üblich wenige Tage vor der Präsentation zum Stammgast in der Leaker-Küche werden. Nachdem am Wochenende bereits alle neuen Kameratricks geleakt wurden, gibt es jetzt Renderbilder der beiden Smartphones in allen verfügbaren Farben. Sowohl das Pixel 8 als auch das Pixel 8 Pro werden in drei verschiedenen Farbvarianten erhältlich sein.



Unser Bild von den Pixel 8-Smartphones vervollständigt sich, sodass kaum noch Fragen zu den kommenden Geräten offen bleiben. Wir haben euch erst am Wochenende alle Infos und Spezifikationen zu den Pixel 8-Smartphones gezeigt, die längst als zuverlässig gelten und nur wenige Stunden später haben wir euch ein geleaktes Video mit allen Kameratricks und KI-Funktionen gezeigt. Jetzt können wir noch einen letzten und zuverlässigen Blick auf die Farbvarianten werfen.

Ein aktueller Leak zeigt uns die offiziellen Renderbilder des Pixel 8 in den drei verfügbaren Farben sowie das Pixel 8 Pro in den drei verfügbaren Farben. Die Farbtöne decken sich mit den bisherigen Angaben und passen auch zu den neuen Pixel Buds Pro-Farben, allerdings steht noch ein kleines Fragezeichen hinter der offiziellen Farbbezeichnung – aber das ist ohnehin ein unwichtiges Detail.

Das Pixel 8 Pro sollte laut eines früheren Leaks noch in der vierten Farbe Haze zu haben sein, es ist aber gut möglich, dass diese erst zu einem späteren Zeitpunkt gezeigt oder nur exklusiv im Google Store zu haben sein wird. Hier nun der Blick auf die offiziellen Renderbilder sowie die Farbbezeichnungen der beiden Geräte.









Pixel 8 Farben

Das Pixel 8 wird in den Farben Peony Rose, Grey sowie Obsidian Black verfügbar sein.

Pixel 8 Pro Farben

Das Pixel 8 Pro wird in den Farben Sky Blue, Porcelain sowie Obsidian Black verfügbar sein.

