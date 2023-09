Pixel 8 & Pixel 8 Pro: Das sind die neuen Smartphones – alle Infos, Spezifikationen, Preise und Bilder (Galerie)

Es dauert nicht mehr lang: In elf Tagen wird Google die Pixel 8-Smartphones vorstellen und kurz darauf auf den Markt bringen. Auch in den letzten Wochen vor der Präsentation waren die Leaker wieder fleißig und haben das Bild der kommenden Google-Smartphones weiter vervollständigt – darunter auchb Googles eigenes Marketing. Hier findet ihr alle bisher bekannten Informationen von den Spezifikationen über Bilder bis hin zur erwarteten Preisgestaltung im Überblick.



In diesem Jahr starten die Pixel-Smartphones bereits in die achte Generation, mit der man nach den eher kleineren Schritten zwischen Pixel 6 und Pixel 7 wieder etwas stärker nachlegen wird. Natürlich waren (und sind) die Pixel 7-Smartphones sehr erfolgreich, aber dennoch dürften sich manche Nutzer wieder einen etwas größeren Schritt im Vergleich zum direkten Vorgänger wünschen. Vor allem nach dem sehr starken Pixel 7a ist es eine echte Notwendigkeit und glücklicherweise hat auch Google das erkannt.

Die Pixel 8-Smartphones sind schon vor mehreren Monaten recht umfangreich geleakt worden und in den folgenden Wochen zeigte sich, dass alle Informationen korrekt gewesen sind – vom Aussehen über die damals angedeuteten Spezifikationen bis hin zum Gesamtpaket. Die Leaker sitzen offenbar an einer guten Quelle, die schon sehr früh zuverlässige Informationen liefern kann. Heute, weniger als zwei Wochen vor der erwarteten Präsentation, haben die Informationen längst Hand und Fuß, sind zu großen Teilen offiziell bestätigt und dürfen daher ohne Bedenken als verlässlich eingestuft werden.

Die Leaks stammen aus den unterschiedlichsten Quellen, über die wir euch hier im Blog natürlich stets aktuell informieren. An der Zuverlässigkeit muss eigentlich nicht gezweifelt werden, dennoch bedenkt bitte, dass es noch keine offizielle Gesamtpräsentation gibt. In den letzten Jahren hat Google die neuen Pixel-Smartphones stufenweise selbst geleakt und einige Dinge bestätigt, auch in diesem Jahr, und nur diese Infos sind über jeden Zweifel erhaben.









Die beiden Smartphones werden wie üblich im Duo als Pixel 8 und Pixel 8 Pro auf den Markt kommen. In diesem Jahr werden sie sich wieder etwas mehr voneinander unterscheiden als es bei der sechsten und siebten Pixel-Generation der Fall war. Abseits von der Größe werden sie aber dennoch äußerlich wieder sehr ähnlich sein und sich daher hauptsächlich durch die verbauten Elemente im Kamerabuckel unterscheiden. Das Pixel 8 Pro bringt mit der Zoom-Kamera und dem Thermometer gleich zwei zusätzliche Komponenten. Erste Details zu den verfügbaren Google-Cases findet ihr unserem Artikel über die Pixel 8-Schutzhüllen.

Pixel 8 Spezifikationen

Codename: Shiba

Display: 6,16 Zoll OLED; 1080 x 2400 @ 120 Hertz (Alle Infos zum Display)

(Alle Infos zum Display) Hauptspeicher: 128 GB, 256 GB

Abmessungen: 150,5 x 70,8 x 8,9mm; 12mm mit Kamerabuckel

Hauptkamera: Samsung GN2 mit 50 Megapixel

Ultrawide-Kamera: Sony IMX386 mit 12 Megapixel

Frontkamera: Samsung 3J1 mit 11 Megapixel

SoC: Tensor G3 (Alle Infos zum Tensor G3)

(Alle Infos zum Tensor G3) Akku: 4485 mAh, 24 Watt kabelgebundenes Aufladen, 12 Watt kabellos

Farben: Peony Rose, Grey, Obsidian Black

Weiteres: Ultraschall-Fingerabdruckscanner, USB-C mit Display-out und Lautsprecher am unteren Rand, SIM-Einschub auf der linken Seite

Preis: ab 799 Euro

Pixel 8 Pro Spezifikationen

Codename: Husky

Display: 6,7 Zoll OLED; 1344 x 2992 @ 120 Hertz (Alle Infos zum Display)

(Alle Infos zum Display) Hauptspeicher: 128 GB, 256 GB, 512 GB

Abmessungen: 162,6 x 76,5 x 8,7mm; 12mm mit Kamerabuckel

Hauptkamera: Samsung GN2 mit 50 Megapixel

Ultrawide-Kamera: Sony IMX787 mit 64 Megapixel

Zoom-Kamera: Samsung GM5 mit 48 Megapixel und 5X-Zoom

Frontkamera: Samsung 3J1 mit 11 Megapixel

SoC: Tensor G3 (Alle Infos zum Tensor G3)

(Alle Infos zum Tensor G3) Akku: 4950 mAh, 27 Watt kabelgebundenes Aufladen, 12 Watt kabellos

Farben: Sky Blue, Porcelain, Black Obsidian

Weiteres: UWB, Integriertes Fieberthermometer, Ultraschall-Fingerabdruckscanner, USB-C mit Display-out und Lautsprecher am unteren Rand, SIM-Einschub auf der linken Seite

Preis: ab 1099 Euro









Pixel 8 im Detail









Pixel 8 Pro im Details









Pixel 8-Komponenten im Detail

















Googles offizielle Teaser









Pixel 8-Besonderheiten

Es ist keine Überraschung, dass Google rein äußerlich das erfolgreich positionierte Signature-Design der letzten beiden Generationen fortsetzt. Die Kameraleiste ist natürlich wieder vorhanden und sorgt somit für ein einheitliches Erscheinungsbild und Erkennungsmerkmal der Smartphones. Die größte Überraschung gibt es auf der Rückseite des Pixel 8 Pro, denn dort wird ein Fieberthermometer verbaut sein, das laut zahlreichen Leaks tatsächlich nur als solches verwendet werden soll.

In puncto Software stehen wieder die Medien-Features im Vordergrund: Mit dem Audio Magic Eraser sollen sich störende Geräusche entfernen lassen und erstmals wird es Night Sight für Videos geben.

Preis und Verkaufsstart

In den letzten Wochen wurden mehrfach Verkaufspreise geleakt, die zwar unterschiedliche Zahlen enthielten, aber stets eine recht deutliche Preissteigerung zeigen. In der folgenden Auflistung findet ihr die beiden geleakten Preise für die einzelnen Modelle und in Klammern dahinter den Preis des Vorgängers aus der siebten Generation.

Pixel 8 128 GB: 845 Euro / 799 Euro (649 Euro)

845 Euro / 799 Euro (649 Euro) Pixel 8 256 GB: 918 Euro / 859 Euro (749 Euro)

918 Euro / 859 Euro (749 Euro) Pixel 8 Pro 128 GB: 1196 Euro / 1099 Euro (899 Euro)

1196 Euro / 1099 Euro (899 Euro) Pixel 8 Pro 256 GB: 1267 Euro / 1159 Euro (999 Euro)

1267 Euro / 1159 Euro (999 Euro) Pixel 8 Pro 512 GB: 1413 Euro / 1299 Euro (-)

Die Präsentation erfolgt am 4. Oktober und den Verkaufsstart erwarten wir etwa zwei Wochen später.

