Android 14: So könnt ihr jetzt die neue Beta auf eurem Pixel-Smartphone installieren + kurze FAQ zum Update

Google hat wie erwartet am Mittwoch die erste Android 14 QPR1 Beta veröffentlicht und hält damit wieder eine Version bereit, bei der auch weniger versierte Nutzer einen Blick wagen könnten. Solltet ihr ein kompatibles Pixel-Smartphone der fünften bis siebten Generation, ein Pixel Fold oder Pixel Tablet besitzen, ist die Installation der Android 14 QPR1 in sehr wenigen Schritten erledigt. Gut möglich, dass ihr sie in den nächsten Stunden auch automatisch erhalten werdet.



Google hat es noch immer nicht geschafft, die finale Version von Android 14 auf die Pixel-Smartphones auszurollen, macht aber dennoch den übernächsten Schritt vor dem nächsten – das war bereits vorab bekannt. Man hielt trotz der Umstände am Zeitplan der QPR-Schiene fest und hat nun die Android 14 QPR1 Beta veröffentlicht, die somit im Beta-Kanal auf die Android 14 Beta 5.3 folgt oder für alle anderen Pixel-Nutzer auf das stabile Android 14 folgen könnte. Weil es eine Beta ist, lässt sich diese laut Google bedenkenlos herunterladen und installieren.

Auf welchen Smartphones ist die Android 14 Beta nutzbar?

Die Android 14 Beta lässt sich auf allen Pixel-Smartphones der fünften bis siebten Generation sowie auf dem Pixel Fold und auch dem Pixel Tablet installieren. Die vierte Pixel-Generation sowie das Pixel 5 werden ab diesem Release nicht mehr unterstützt, denn die finale Version folgt erst im Dezember – nachdem die Geräte aus der Update-Garantie herausfallen. Der Vollständigkeit Halber hier die Liste aller offiziell unterstützten Smartphones: Pixel 5a, Pixel 6, Pixel 6 Pro, Pixel 6a, Pixel 7, Pixel 7 Pro, Pixel 7a, Pixel Fold und Pixel Tablet.

Lässt sich das Beta-Update rückgängig machen?

Wer zum ersten Mal den Schritt in eine Beta wagt und sich unsicher ist, der sollte es doch besser lassen. Denn Google warnt auch dieses Mal davor, dass das Verlassen der Beta und der Wechsel auf die vorherige stabile Version nicht ohne Weiteres zu jeder Zeit möglich ist. Möglich ist es natürlich, aber ihr kommt nicht um das Löschen aller Nutzerdaten herum. Erst bei Release einer stabilen Version habt ihr ein Zeitfenster von wenigen Tagen, um die Beta ohne Datenverlust zu verlassen. Das galt auch jetzt für alle Nutzer im Android 14 Beta-Kanal, die die QPR Beta nicht wollten – wir hatten im Blog mehrfach darüber informiert bzw. gewarnt.









So könnt ihr an der Beta teilnehmen

Die Teilnahme ist sehr einfach und geschieht in nur wenigen Schritten: Öffnet diese Android Update-Seite und meldet euch mit eurem Google-Konto an. Ihr bekommt eine Liste aller kompatiblen Pixel-Smartphones, die eurem Konto zugewiesen sind und könnt eines oder mehrere Geräte auswählen. Einfach auf Opt-in klicken und innerhalb von 24 Stunden wird euch das Update per OTA auf dem Smartphone angeboten. Dieses installiert ihr so wie alle anderen verfügbaren Updates und schon seid ihr auf der Android 14 Beta unterwegs.

Warum jetzt ein guter Zeitpunkt für die Beta ist

Wer seit Wochen auf den finalen Android 14-Release wartet, der kann sich mit der Beta im Grunde auf Android 14 „upgraden“. Dazu kommt, dass die QPR-Schiene als stabiler gilt als die größeren Android-Betas. Denn während bei einem Versionssprung sehr viel unter der Haube passiert, handelt es sich bei QPR um die „Pixel Feature Drop-Beta“, die eher funktionell nachlegt. Beides ist natürlich ein wenig experimentell, aber in den QPRs gab es bisher weniger Probleme. Dazu kommt, dass ihr die Beta schon in etwas mehr als zwei Monaten mit dem erwartete finalen Release Anfang Dezember wieder verlassen könnt.

Wer sich also erstmals über das Wochenende in ein Beta-Abenteuer stürzen möchte, hat jetzt einen guten Zeitpunkt, um diese Phase noch etwas länger zu nutzen und dennoch (hoffentlich) keine Probleme zu haben.

