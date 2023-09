Android 14: Das sind die wichtigsten Neuerungen in der ersten QPR1 Beta – Vorschau auf Pixel Feature Drop

Google hat am späten Mittwoch-Abend die erste Android 14 QPR1 Beta veröffentlicht und damit noch vor dem Release der finalen Version mit der ersten Pixel Feature Drop-Vorschau nachgelegt. In dieser Ausgabe gibt es neben der einzigen funktionellen Ankündigung auch eine ganze Reihe weiterer Neuerungen zu entdecken. Wie üblich, fassen wir alle Neuerungen und Änderungen an dieser Stelle übersichtlich zusammen.



Die erste Android 14 QPR1 Beta ist da, die uns in den kommenden Monaten bis Anfang Dezember noch mindestens zwei weitere Vorabversionen bescheren wird, wobei aber gerade die erste Version stets die meisten Neuerungen im Gepäck hat. Wir haben euch bereits die neue Assistant-Geste für die Bildschirmerkennung gezeigt und hier folgen jetzt einige weitere Neuerungen, die von frühen Testern entdeckt wurden.

Smartphone als Webcam nutzen

Mit der Android 14 QPR1 Beta zieht die Funktion ein, die schon im Februar erstmals im Rahmen eines Teardown entdeckt wurde: Smartphones lassen sich als Webcam nutzen, wobei man dies als neuen Nutzungstyp umgesetzt hat. Auf obigem Screenshot ist zu sehen, wie sich diese Einstellungen ändern lässt, wenn das Smartphone diese Änderung erlaubt.

App-Wechsel auf dem Pixel Fold

Speziell für Foldables lässt sich nun festlegen, was beim Zuklappen des Displays mit einer aktiven App geschehen soll: App in den Hintergrund stellen, App auf dem kleinen Display weiterhin verwenden oder als Alternative das Außendisplay immer einschalten, auch wenn keine App verwendet wird.

Reparaturmodus für die Pixel-Smartphones

Um es Reparatur-Spionen schwer zu machen, erhalten die Pixel-Smartphones einen Reparaturmodus, mit dem sich alle sensiblen Inhalte und persönlichen Daten verstecken lassen bzw. der Zugriff für den Bastler verwehrt wird.

Neue Schnelleinstellungen-Farben

Auch die Designer durften Hand anlegen: In den Schnelleinstellungen gibt es nun einen größeren Kontrast zwischen den Buttons und dem Hintergrund.









Neue Sucheinstellungen

In den Sucheinstellungen lässt sich jetzt festlegen, ob es bereits vor der ersten Eingabe Suchvorschläge geben soll. Außerdem kann ausgewählt werden, ob beim nach oben swipen zum Öffnen des App Drawers automatisch das Keyboard geöffnet werden soll oder nicht.

Informationen zum Akku

In den neuen Akku-Informationen lässt sich ablesen, wann die Batterie produziert wurde und wie oft diese bereits aufgeladen worden ist. Beides interessante Angaben bei einem brandneuen Gerät sowie einem recht alten Smartphone.

Neue Lockscreen-Uhr

Mit jeder neuen Android-Generation gibt es derzeit neue Uhren-Designs für den Sperrbildschirm, da macht auch die QPR1 Beta keinen Unterschied. Auf obigem Screenshot könnt ihr das neue Design sehen, das sich recht stark von den anderen zur Verfügung stehenden Stilen abhebt.









App-Darstellung auf großen Displays

Die einzige offizielle Neuerung, die man verkündet hat: Nutzer können jetzt festlegen, wie mit Apps auf großen Displays verfahren werden soll, die für kleine Displays entwickelt wurden. Bisher war das Hersteller-spezifisch und jetzt haben Nutzer die Möglichkeit, diese Vorgaben zu überschreiben. Zur Wahl steht die zentrierte Nutzung, die leicht gestreckte Nutzung oder ein erzwungener Vollbildmodus.

