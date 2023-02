Android 14: Smartphones sollen sich künftig einfacher als Webcam nutzen lassen – Google arbeitet an UVC

Der erste Release von Android 14 steht vor der Tür und wird viele neue Funktionen und Features für das Betriebssystem bereithalten, von denen einige bereits in den letzten Wochen bekannt geworden sind. Jetzt ist erneut ein interessantes Feature in einem Teardown aufgetaucht, das den Einsatzbereich von Android-Smartphones erneut erweitern könnte: Diese sollen sich als Webcam nutzen lassen.



In praktisch jedem Laptop gehört eine Kamera über dem Display zur Grundausstattung, doch die Bildqualität ist bestenfalls mit „akzeptabel“ zu beschreiben. Meist nur eine Armlänge entfernt liegt hingegen das Smartphone auf dem Tisch, das gleich mehrere Kameras mit hoher Bildqualität verbaut hat – warum also nicht kombinieren? Google arbeitet jetzt an einem Feature für Android, das genau das einfacher als bisher ermöglichen soll: DeviceAsWebcam.

Innerhalb von Android gibt es viele Codeblöcke, die für die neue Funktion zuständig sein sollen: Dabei geht es darum, dass Android die grundsätzliche Möglichkeit freigibt, das Kamerabild standardmäßig per USB zu übertragen und sich das Smartphone somit wie eine Webcam verhalten kann. Einfach anstöpseln und los gehts. Bisher waren dafür zusätzliche Apps notwendig, auf die man dann im einfachsten Fall verzichten kann, wenn man keine großen Anpassungen benötigt.

Ob das nur per USB funktioniert oder sich das Android-Smartphone auch kabellos als Webcam anbinden lassen wird, ist noch nicht bekannt. Derzeit gibt es nur die USB-Infos.

» Android 13: Neue Wallpaper-Auswahl kommt – zeigt das ausgewählte Motiv im Vollbild (Screenshots)

» Pixel Tablet: Neuer Hub Mode für den Einsatz als Smart Display kommt – Leak verrät erste Möglichkeiten

