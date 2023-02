Pixel Tablet: Neuer Hub Mode für den Einsatz als Smart Display kommt – Leak verrät erste Möglichkeiten

Schon bald dürfte das Pixel Tablet vorgestellt werden und Google steckt in den letzten Vorbereitungen für die diversen Zusatzfunktionen des Geräts. Jetzt wurde in der aktuellen Android 13 Beta ein neuer Hub Mode entdeckt, in dem eine Reihe von Einstellungsmöglichkeiten zusammengefasst sind, die bei der Nutzung als Smart Display aktiv werden. Es unterstreicht die hohe Bedeutung dieses Modus.



Das erste Pixel Tablet seit langer Zeit ist auf dem Weg und dürfte spätestens im Mai dieses Jahres auf den Markt kommen, vielleicht auch etwas früher. Das Tablet wird einen Dock-Modus besitzen, in dem es sich als Smart Display nutzen lässt – was möglicherweise auch die Hauptnutzung des Geräts sein wird. Jetzt wurde bekannt, wie Google diesen Modus bezeichnen wird und welche Inhalte darauf zu erwarten sind: Der Hub-Modus kommt voran.

Obige Einstellungsmöglichkeiten konnten vom Android-Experten Mishaal Rahman in der aktuellen Android 13 QPR2 Beta 3 freigeschaltet werden. Das Menü war wohl schon längere Zeit intern vorhanden, ließ sich aber erst jetzt aktivieren. Es verrät, welche Inhalte und Einstellungsmöglichkeiten zu erwarten sind: Die Uhr als Bildschirmschoner, das ‚auf einen Blick‘-Widget, interessanterweise auch ein Sperrbildschirm sowie die Nutzung als Cast-Empfänger.

