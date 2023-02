Google lädt zu ChatBot-Event: Die Antwort auf ChatGPT in der Websuche kommt wohl schon nächste Woche (Video)

Schon seit einigen Wochen ist bekannt, dass Google eine große KI-Offensive starten will, die vor allem die Google Websuche und deren Erweiterung um einen ChatBot umfasst. Bisher dachten wir, dass man die großen Schritte erst zur I/O im Mai ankündigt, doch ist offenbar noch zu weit entfernt: Jetzt hat man recht spontan ein Event für kommenden Mittwoch angekündigt.



Google wurde vom Start von ChatGPT kalt erwischt, denn das Demo-Tool begeistert nicht nur die Nutzer weltweit, sondern ist eine echte Bedrohung für das Kerngeschäft des Unternehmens – ich habe das erst vor wenigen Tagen in diesem Artikel zusammengefasst. Natürlich erfordert das eine schnelle Reaktion, doch dass es so schnell geht, ist dann doch überraschend: Google lädt für kommenden Mittwoch, 8. Februar, zu einem Seach & AI-Event.

We’re reimagining how people search for, explore and interact with information, making it more natural and intuitive than ever before to find what you need. Join us to learn how we’re opening up greater access to information for people everywhere, through Search, Maps and beyond.