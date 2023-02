Pixel Glass: Google, Samsung und Qualcomm arbeiten zusammen an einem Mixed Reality-Ökosystem

Google verfolgt seit langer Zeit Pläne mit der Virtual Reality, der Augmented Reality und den daraus abgeleiteten Technologien – unter anderem mit dem kommenden Produkt Pixel Glass. Wie jetzt bekannt wurde, scheint es sich dabei nicht unbedingt um ein Einzelprodukt zu handeln, sondern um einen größeren Anlauf mit starken Partnern: Auch Samsung Qualcomm sind wohl dabei.



Schon im Frühjahr 2022 hatte Google erstmals das Projekt Pixel Glass in Aussicht gestellt, sich aber noch nicht vollständig in die Karten blicken lassen. Im Laufe der folgenden Monate wurde bekannt, dass man das Gerät mehr als digitales Helferlein statt als Entertainment-Gerät platzieren wird und passend dafür ein eigenes Betriebssystem entwickelt. Das hat sich jetzt erneut bestätigt, denn am Rande der Galaxy S23-Präsentation wurde ein Gemeinschaftsprojekt bekannt.

Google, Samsung und Qualcomm arbeiten gemeinsam an einem Ökosystem rund um die Mixed Reality. Qualcomm übernimmt natürlich die Rolle des Chip-Lieferanten, Samsung soll Geräte bauen und Google liefert das Betriebssystem auf Basis von Android. Das ist leider schon alles, was dazu bisher verraten wurde. Gut möglich, dass man den kürzlich eingefahrenen Erfolg mit dem Wear OS-Neustart, der ebenfalls von diesen drei Unternehmen vorangetrieben wurde, mit der VR, AR und dem daraus resultierenden XR wiederholen möchte.

Die drei Unternehmen können sicherlich ein Gegengewicht zu den Plänen von Meta und den damit verbundenen Unternehmen bilden. Da Samsung diese Pläne nun schon am Rande erwähnt haben, könnte Google auf der Entwicklerkonferenz Google I/O im Mai die Plattform bereits vorstellen.

