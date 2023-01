Neue Google KI-Produkte: Diese neuen Produkte sollen schon bald vorgestellt werden – Reaktion auf ChatGPT

Das Jahr 2023 hat für Google nicht ganz so rosig begonnen und könnte viele Veränderungen und Neuerungen auf den Weg bringen. Nachdem man viele Jahre von Künstlicher Intelligenz gesprochen und diese im Hintergrund in zahlreiche Dienste integriert hat, geht man nun in die Offensive: Als Reaktion auf ChatGPT und alles was da noch kommt, soll Google nicht weniger als 20 neue Produkte in der Pipeline haben. Wir nennen euch einige Beispiele.



Künstliche Intelligenz, AI, ML – klingt alles gut und gehört bei Google seit vielen Jahren zum Alltag. In praktisch allen Produkten kommt irgendeine KI-Form für spezielle Funktionen zum Einsatz, vom GMail-Spamfilter über die Fotoerkennung bis hin zu Google Maps-Routen oder bei YouTube und Android. Die Möglichkeiten sind oftmals bescheiden, sodass wir eigentlich nur durch die mehrfach pro Jahr veröffentlichten Tech-Demos einen Einblick erhalten, wozu Googles KI mittlerweile in der Lage ist.

Am Freitag hatten wir darüber berichtet, dass man derzeit alles auf öffentlich nutzbare KIs ausrichtet und nicht weniger als 20 neue Produkte in petto hat. Man weiß, welche Bedeutung KI sehr schnell haben kann und dass Produkte wie ChatGPT das eigene Kerngeschäft bedrohen – nicht ohne Grund hat man sogar die Google-Gründer in beratender Position zurückgeholt. Einen Schritt, den es so noch nie gegeben hat. Ich denke, das zeigt die Relevanz der neuen Produkte.

Der große Schwung soll rund um die Google I/O präsentiert werden und vielleicht wird man auch das eine oder andere Produkt schon zeitnah auf den Markt bringen. Denn lange warten, wie das bei I/O-Ankündigungen oftmals üblich ist, wird man wohl nicht wollen. Allein die ChatGPT-Integration in Microsofts Bing und Office-Dienste ist etwas, auf das man schnell kontern wollen wird – im besten Fall mit einem besseren Produkt, das kein Schnellschuss ist.









Die New York Times hat einige Informationen zu den kommenden Produkten herausfinden können, die allerdings nur an der Oberfläche kratzen und uns einen groben Einblick geben. Hier die bisher bekannten Details:

Diese neuen Produkte sind geplant

Wallpaper Maker für Pixel-Smartphones mit KI-generierten Bildern

Bildgenerator, der Bilder erstellen und bearbeiten kann

Shopping-Tool, das 3D-Produktbilder erstellt und darstellt

YouTube-Tool, das mehrere einzelne Videos zusammenfasst und daraus ein neues erstellt

YouTube Green Screen, das Hintergründe entfernen und austauschen kann/li>

Android Studio Tool, das App-Code erstellen, vollenden oder reparieren kann

Entwicklertool, das App-Code erstellen und vollenden kann (nicht nur Android)

Bildgenerator für Google Cloud-Nutzer

MakerSuite, die KI-Instanzen im Browser bietet

Chatbot-Funktionen für die Google Websuche

Manches ist ganz interessant, der große Brocken dürfte aber tatsächlich die KI-Chatbot-Integration in die Websuche ein. Auch die YouTube-Funktion klingt spannend, dürfte bei YouTubern aber eher auf wenig Gegenliebe stoßen. Alles andere haben wir schon gesehen und kann höchstens mit Qualitätssprüngen oder schneller Verfügbarkeit beeindrucken. Warten wir es mal ab, in den nächsten Wochen folgen mit Sicherheit viele weitere Infos.

