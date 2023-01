Google in Alarmstimmung: Die Google-Gründer kehren zurück – 20 neue Projekte (!) gegen ChatGPT geplant

Wir hatten bereits darüber berichtet, dass der Chatbot ChatGPT bzw. die von OpenAI gezeigte Künstliche Intelligenz bei Google für großen Wirbel gesorgt hat – die Rede war nicht von weniger als „Alarmstufe Rot“. Jetzt zeigt sich, dass das vielleicht sogar noch untertrieben ist, denn hinter den Kulissen herrscht wohl großer Aktionismus. So sehr, dass man sogar die beiden Google-Gründer zurückgeholt hat.



ChatGPT ist beeindruckend, keine Frage. Aber es ist sicherlich nur die Spitze des Eisbergs und zeigt, wohin die KI-Zukunft führen wird. Denn nicht die Tech-Demo sorgt bei Google für Furore, sondern vor allem die Aussicht und vielleicht auch die Tatsache, dass ChatGPT in Microsoft Bing integriert wird und wohl sehr schnell einer breiten Masse zugänglich gemacht werden soll. Das ist eine Bedrohung für Googles Kerngeschäft – die Websuche und die darin enthaltene Werbung – die man in dem Ausmaß bisher noch nicht gehabt hat.

Glaubt man einem Bericht, dann herrscht hinter den Kulissen bei Google wohl großer Aktionismus, hoffentlich kein blinder, der zahlreiche bestehende und neue Projekte in Richtung Künstlicher Intelligenz und ChatGPT-Alternativen ausrichtet. Zur Google I/O will man nicht weniger als 20 neue Projekte (!) auf Basis solcher Technologien präsentieren. Das allein wäre schon sehr interessant, doch Google setzt sich in jedem Jahr Schwerpunkte, wobei die KI schon immer eine große Rolle gespielt hat.

Was die Sache wirklich brisant macht ist, dass man tatsächlich die beiden Google-Gründer Larry Page und Sergey Brin zurückgeholt hat, um Strategien auszuarbeiten. Beide haben sich schon vor knapp sieben Jahre vollständig von Google zurückgezogen und waren lediglich in „Gastrollen“ bei Alphabet aktiv. Google-CEO Sundar Pichai selbst soll beide als Berater an Bord geholt haben, was meiner Meinung nach nicht nur die Wichtigkeit zeigt, sondern auch von gewisser Größe des CEO zeugt.

Mehr Details folgen wohl in den nächsten Tagen. Man muss sich wirklich fragen, wie Google das verschlafen konnte. Denn dass man jetzt aus allen Rohren feuern muss, zeigt, dass man darauf trotz aller Technologien nicht wirklich vorbereitet war.

