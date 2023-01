Pixel Update: Viele Infos zu neuen Pixel-Produkten – Pixel Fold, Pixel Tablet, Pixel Finder & einige Einblicke

Die dritte Pixel-Woche des Jahres geht zu Ende und hat uns Ausblicke auf die kommenden Produkte wie Pixel Watch, Pixel Tablet und einige weitere gegeben. Aber es gab auch so manches Update und leider ärgerliche Probleme mit den aktuellen Pixel 7-Smartphones. In unserem wöchentlichen Pixel Update fassen wir alle wichtigen Neuerungen der letzten sieben Tage rund um die Pixel-Produkte zusammen.



Die dritte Pixel-Woche des Jahres war recht gemächlich, aber hielt dennoch wie gewohnt einige Informationen bereit. So gab es neue Infos zum Pixel Tablet und dessen Stifteingabe, Informationen zu kommenden Geräten wie Pixel Fold, Pixel Finder und einiges mehr. Außerdem haben wir uns den Erfolg der Pixel Watch angesehen und über aktuelle Probleme berichtet. Hier bekommt ihr jetzt noch einmal alles schnell und übersichtlich serviert. Für mehr Details klickt auf die jeweiligen Artikel.

Pixel 7-Kameraglas – warum reagiert Google nicht?

Schon seit Wochen gibt es Berichte über brechendes Pixel 7-Kameraglas, die leider nicht abgenommen, sondern eher noch zugenommen haben. Nahezu täglich melden sich weitere Betroffene und von Google gibt es in den allermeisten Fällen immer die gleiche Antwort: Keine Garantie. Das ist sehr unschön und sorgt natürlich für Ärger unter den zuvor begeisterten Pixel 7-Nutzern. Fraglich, warum Google so reagiert und offiziell bisher kein besseres Statement abgegeben hat.

Wir bleiben natürlich dran und berichten weiterhin über das Problem sowie über mögliche Rückmeldungen von Google, die vielleicht doch noch zu einem positiven Ergebnis kommen könnten.

Pixel Tablet Stifteingabe & Akkus

Das Pixel Tablet wurde schon von Google selbst mehrfach vorgestellt, doch das Thema Stylus bzw. Stiftbedienung war immer außen vor. Mittlerweile gilt es aber als recht sicher, dass das Tablet die Stifteingabe unterstützen und mutmaßlich auch einen Stylus im Lieferumfang sein wird. In den letzten Tagen gab es neue Infos zur Stiftbedienung sowie auch zur Akku-Nutzung im Smart Display-Modus, an die andere Anforderungen gestellt werden.

Wie erfolgreich ist die Pixel Watch?

Google äußert sich nur sehr selten über Verkaufszahlen zu den Pixel-Produkten und bisher gab es zur Pixel Watch überhaupt keine Rückmeldung. Daher wird spekuliert, wie gut sich die Smartwatch bisher verkauft hat. Tatsächlich liefert der Google Play Store belastbare inoffizielle Zahlen und diese sehen überhaupt nicht gut aus. Es scheint so zu sein, dass sich die erste Generation sehr schleppend verkauft und von den am Markt befindlichen Geräten wurde ein sicher nicht unerheblicher Teil bekanntlich mit dem Pixel 7 Pro-Verkaufsstart verschenkt.

Fast Pair am Pixel Tablet Stylus

Der Stylus am Pixel Tablet wird nicht nur clevere Eingabemethoden bieten und an das Aufladen erinnern, sondern offenbar durch die Anbindung mit Fast Pair eine Reihe von Vorteilen bieten, die das Framework mit sich bringt. Dazu gehört auch, dass man den zuletzt bekannten Standort des Stiftes abrufen kann.

Pixel Finder als AirTag-Alternative

Google dürfte in diesem Jahr noch in eine weitere neue Produkt-Kategorie einsteigen und einen AirTag-Klon auf den Markt bringen. Schon seit langer Zeit kennen wir den Produktnamen der „Pixel Finder“ und neue Hinweise deuten darauf hin, dass die Geräte noch in diesem Jahr kommen und das ‚Mein Gerät finden‘-Netzwerk umfangreich erweitern soll. Wir zeigen euch alle Infos.

So sieht das Pixel Fold aus

Das Pixel Fold ist das nächste neue Produkt der Pixel-Familie, das allerdings nicht vor Herbst dieses Jahres auf den Markt kommen soll. Dennoch haben wir das Pixel Fold schon auf mehreren Renderbildern gesehen und konnten uns daher einen guten Eindruck verschaffen. Vor wenigen Tagen wurde ein 3D-Abdruck einer Schutzhülle gezeigt, der wohl das finale Design des Smartphones bestätigt. In einem Video sowie auf zahlreichen Bildern können wir damit einen ersten Eindruck des vermeintlichen echten Geräts erhalten.

Pixel 7-Abstürze bei YouTube-Nutzung

Software-seitig gibt es mit den Pixel 7-Smartphones keine erwähnenswerten Probleme, aber dennoch gibt es wohl bei einigen Nutzern eine merkwürdige Häufung: Manchmal, bei weitem nicht immer, kommt es zu Abstürzen nach der Nutzung des YouTube-Vollbildmodus. Sobald dieser verlassen werden soll, friert das Smartphone ein und lässt sich erst nach mehreren Minuten oder einem kalten Neustart wieder bedienen. Das Problem soll wohl von Beginn an auftreten, sich aber aufgrund des seltenen Auftretens nur schwer reproduzieren lassen.

Solltet ihr das Problem ebenfalls haben, dann meldet es an den Google-Support, sodass man dem Ganzen auf den Grund gehen und das Problem hoffentlich bald beheben kann.

Apple iPad als Pixel Tablet-Konkurrenz?

Das Pixel Tablet lässt sich als Smart Display nutzen. Das ist zwar keine Innovation, aber dennoch im großen Tablet-Markt bisher noch eine Seltenheit, mit der Google punkten will. Doch offenbar hatte man in Cupertino die gleiche Idee, denn auch das neue iPad soll sich wohl in bisher nicht bekannter Umsetzung als Smart Display nutzen lassen. Das könnte zu einem interessanten Konkurrenzkampf führen, den die beiden Tablets ohnehin untereinander führen werden.

Spannend wird es sein, welches der beiden Produkte zuerst auf den Markt kommt oder zumindest vorgestellt wird. Vielleicht war es kein Zufall, dass Google den Smart Display-Modus schon im Herbst überraschend ausführlich vorgestellt hat.

Pixel Watch by Fitbit

Die Pixel Watch ist endlich da, denn nach mehreren Jahren Wartezeit hat Google sie endlich im Oktober 2022 auf den Markt gebracht. Tatsächlich scheint aber Fitbit die Pixel Watch als eigenes Produkt zu betrachten und bezeichnet es auch immer wieder so. Das hat dazu geführt, dass eine damalige Ankündigung falsch interpretiert wurde: Alle Medien und Nutzer dachten, dass Fitbit eine Smartwatch mit Wear OS angekündigt hat, was aber tatsächlich gar nicht der Fall war.

Es wurde nur falsch interpretiert und eigentlich hat der Fitbit-CEO damals nur die Pixel Watch angekündigt, ohne dass wir das bemerkt haben. Aber lest selbst:

