Pixel Tag / Pixel Finder: Google arbeitet an Bluetooth-Trackern – orientiert sich an Apples AirTag (Leaks)

Google arbeitet schon seit längerer Zeit am Ausbau des Mein Gerät finden-Netzwerk, das demnächst starke neue Features erhalten wird. Wie jetzt bekannt wurde, wird es wohl nicht bei Software bleiben, denn offenbar arbeitet Google an neuen Trackern, die sich wohl an den Apple AirTags orientieren. Gleich mehrere Leaks scheinen das zu bestätigen und lassen auf ganz neue Google-Gadgets hoffen.



Apple hat mit den AirTags einen Überraschungserfolg gelandet, man kann es nicht anders sagen. Die schlanken Tracker haben sich millionenfach verkauft und bilden ein wachsendes Gerätenetzwerk, das den Besitzern stets den letzten bekannten Standort melden kann. Google bietet mit Mein Gerät finden zwar eine ähnliche Softwareplattform, ist aber funktionell Welten vom Apple-Produkt entfernt und hat selbst keine eigenen Tracker im Portfolio. Beides soll sich ändern.

Wie jetzt durch mehrere Leaks bekannt wurde, arbeitet Google an eigenen Trackern, die den Apple AirTags wohl sehr ähnlich sein werden. Kleine Geräte mit modernen Technologien, die ihren Standort senden. Die Tracker sollen UWB sowie Bluetooth Low Energy unterstützen und über einen integrierten Lautsprecher verfügen, sodass sich die Gadgets bei Bedarf bemerkbar machen können. Entwickelt werden die Tracker derzeit unter den drei Projektbezeichnungen „grugo“, „grugoaudio“ sowie „GR10“ unter dem Dach von Google Nest. Es wird davon ausgegangen, dass es sich trotz dreier Codenamen nur um ein Gerät handelt.

Dass die Entwicklung bei Nest stattfindet, sagt nichts über die künftige Produktlinie, denn diese dürfte man dann wohl doch eher unter das Google- oder Pixel-Dach bringen. Details sind noch rar, aber eine Bezeichnung ala Pixel Tag wäre wohl naheliegend und wäre eine optimale Ergänzung zum bisherigen Pixel-Portfolio. Schon im vergangenen Frühjahr ist übrigens die Bezeichnung Pixel Finder in diesem Zusammenhang aufgetaucht.









Die Codenamen sind bei einem aktuellen Teardown aufgetaucht und lassen recht eindeutig vermuten, dass es sich um Tracker handelt. Nahezu zeitgleich wurde entdeckt, dass in der Google Play Konsole die neue Gerätekategorie „Locator Tag“ aufgetaucht ist, was in der Kombination eine eindeutige Sprache spricht. Google dürfte eine für Android konzipierte offene Tracker-Plattform aufbauen und gleichzeitig mit den eigenen Pixel Tags sowie „Mein Gerät finden“ ein darauf aufbauendes Ökosystem schaffen.

Die Entwicklung scheint noch in einem frühen Stadium zu sein, sodass mit einer Ankündigung frühestens zur Google I/O im Mai zu rechnen ist und der Verkaufsstart wohl nicht vor Herbst dieses Jahres verordnet werden kann. Wir dürfen gespannt sein, wie sich die Leaks in diese Richtung weiterentwickeln und wie sehr sich Google am Apple-Vorbild orientiert.

