Gemini Update: Integration in viele Google-Apps, neue Mediensteuerung, schnellere Antworten und mehr

Google macht mit dem KI-Paket Gemini immer wieder große Fortschritte und kann in kurzen Abständen neue Funktionen, Leistungssteigerungen, Ausblicke oder weitere Verbesserungen ankündigen. In den letzten zwei Wochen ist es etwas ruhiger geworden, aber dennoch gab es einige interessante Ankündigungen, die wir euch im neuen Gemini Update nicht vorenthalten wollen.



Gemini gehört zu den jüngsten Produkten von Google und ist derzeit ohne Frage ein echtes Fokusprodukt, um das sich sehr viele Aktivitäten drehen. Und so ist es nicht verwunderlich, dass es derzeit in sehr kurzen Abständen neue Funktionen, neue Produkte und Integrationen sowie sonstige Verbesserungen rund um die KI-Plattform gibt. Um mit der rasanten Entwicklung mitzuhalten, die gut zum KI-Bereich passt, fassen wir hier alles noch einmal zusammen. Hier findet ihr eine schnelle Übersicht über die Entwicklungen der letzten zwei Wochen. Für mehr Informationen klickt einfach auf die verlinkten Artikel.

Gemini im Chrome-Browser nutzen

Gemini ist im Web gestartet und somit mehr oder weniger auch im Chrome-Browser, aber eine echte Integration in den Browser hat es bisher nicht gegeben. Das ändert sich jetzt, denn mit einem neuen Flag könnt ihr den KI-ChatBot schon jetzt direkt aus der Adressleiste heraus aufrufen. Einfach aktivieren und schon lässt sich Gemini mit @gemini starten. Das wird mutmaßlich nur der erste Schritt der Integration sein, denn wenn man es schon von dort starten kann, wäre auch eine Kurzantwort an dieser Stelle denkbar.

Probiert das einfach einmal aus, denn eine schnellere Form der Integration gibt es bisher nicht und auch die Standardintegration per Suchmaschinen-Shortcut ist aufgrund von Geminis Struktur derzeit nicht möglich.

» So nutzt ihr Gemini in der Chrome-Adressleiste









Gemini erhält Android-Mediensteuerung

Noch ist Gemini für so manche Dinge auf den Google Assistant angewiesen, aber das wird sich ändern. Dazu gehört die Mediensteuerung, die an den Vorgänger weitergegeben werden muss. Jetzt hat sich in einem Teardown gezeigt, dass die Mediensteuerung die nächste Baustelle ist, die derzeit bearbeitet wird.

» Gemini wird Android-Mediensteuerung nutzen können

Gemini soll Chrome-Passwörter vorschlagen

Eine weitere Chrome-Integration, diesmal aber wohl an einer Stelle und mit einer Funktion, die bereits existiert: Gemini soll die Nutzer auf unsichere Passwörter hinweisen und gleichzeitig ein sicheres neues Passwort vorschlagen. Also genau das Feature, das in Google Chrome schon seit langer Zeit im Passwortmanager enthalten ist.

» Gemini soll Chrome-Nutzern Passwörter vorschlagen

Gemini wird zum Android-Overlay

Gemini wird unter Android nicht mehr zwingend im Vollbild genutzt werden müssen. Denn wie sich durch Umlegen eines versteckten Schalters zeigt, kann Gemini schon bald in Form eines Overlays verwendet werden, das in der Größe änderbar ist und somit einen kleinen Blick auf die zuvor geöffnete App ermöglicht.

» Gemini wandelt sich in ein Android-Overlay

Gemini erhält Datei-Upload

Bisher kann Gemini nur Bilddateien analysieren, die zum KI-ChatBot hochgeladen werden. Doch das wird sich in der Android-App schon bald ändern, denn ein Teardown sowie ein umlegbarer versteckter Schalter zeigen, dass auch Dokumente oder gar Videos zur Analyse hochgeladen werden können. Gezeigt hat Google diese Möglichkeiten schon mehrfach, doch bisher standen sie in der Android-App noch nicht zur Verfügung.

» Gemini soll alle Mediendateien auswerten können









Gemini Nano 2 kommt erst 2025

Mit Gemini Nano hat Google eine lokal nutzbare Variante des KI-ChatBot im Portfolio, doch offenbar wird dieser nicht ganz so schnell weiterentwickelt wie seine großen Brüder. Denn laut aktuellen Berichten ist vor Anfang 2025 nicht mit einer neuen Version zu rechnen.

» Gemini Nano 2 soll mit Galaxy S25 starten

Gemini erhält Echtzeitantworten

Gemini lässt sich bei manchen Antworten etwas Zeit, bis diese in voller Länge ausgespuckt werden. Das hat einfach damit zu tun, dass die Antwort technisch im Hintergrund vollständig zusammengestellt und erst dann ausgeliefert wird. Mit einer neuen Funktion sollen sich schon bald Echtzeitantworten freischalten lassen, bei denen man Gemini praktisch beim Tippen zusehen kann.

» Neuer Schalter für Echtzeitantworten kommt

