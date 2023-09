Pixel-Smartphones: Google arbeitet an einem neuen Reparaturmodus – erste Hinweise in Android 14 QPR1

Das Smartphone dürfte für viele Nutzer nicht nur der tägliche Begleiter sein, sondern auch sehr viele sensible und private Daten enthalten, die man ungern in fremden Händen sehen möchte – blöd, wenn eine Reparatur notwendig wird. Das weiß man auch bei Google und arbeitet jetzt an einem Reparaturmodus für die Pixel-Smartphones, der mit der Android 14 QPR1 Beta seine ersten Schatten wirft.



Die Smartphone-Reparatur ist in den letzten Jahren sicherlich etwas häufiger geworden, denn die Geräte werden immer länger genutzt, werden teurer und die Hersteller haben das „Reparatur-Business“ längst für sich entdeckt. Das ist toll, wenn da nicht die Horrorgeschichten von bösen Bastlern wären, die die Geräte der Kunden ausspionieren. Einige Smartphone-Hersteller bieten zu diesem Zweck bereits einen Reparaturmodus und auch Google dürfte mit den Pixel-Smartphones sehr bald aufspringen.

Repair mode

Secure environment for device repair

In der gestern Abend veröffentlichten Android 14 QPR1 Beta finden sich nun obige Strings, die recht eindeutig auf diesen Modus hinweisen. Dabei dürfte es sich um eine ähnliche Umsetzung wie bei Samsungs Maintenance Mode handeln. Nach Aktivierung wird das Smartphone neu gestartet und alle persönlichen Daten und einiges mehr sind nicht mehr zugänglich. Erst durch Freischaltung durch den Besitzer (biometrische Methode) lässt sich das durch einen erneuten Neustart wieder freischalten.

Interessant wird es sein, wie sich dieser Modus aktivieren lässt. Eine Fernaktivierung über die Cloud oder über das Mein Gerät finden-Netzwerk oder auch per USB-Kabel wäre sicherlich nicht verkehrt. Denn ein Displayschaden, der eventuell an der Aktivierung hindert, dürfte zu den häufigsten Reparaturgründen gehören.

