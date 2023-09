Pixel Update: Neue Leaks zu den Pixel 8-Smartphones und Pixel Watch 2, Android-Updates & Reparaturmodus

Eine weitere spannende Pixel-Woche geht zu Ende und brachte uns auch in den letzten Tagen wieder einige neue Leaks rund um die kommende Pixel Watch 2, die Pixel 8-Smartphones, den neuen Tensor-Chip und sogar schon dem Pixel 8a. In unserem wöchentlichen Pixel Update blicken wir wie üblich auf die letzten sieben Tage mit den Pixel-Produkten zurück und fassen alles Wichtige in einer schnellen Übersicht zusammen.



Die letzten sieben Tage mit den Pixel-Produkten waren wieder sehr interessant: Denn es gab neue Leaks zu den kommenden Pixel 8-Smartphones, zur Pixel Watch 2, zu den Tensor-SoCs und selbst zum Pixel 8a. Aber es gab auch Software-Updates, das neue Android 14 QPR1, Teardowns und vieles mehr. Es war einiges los in der Pixel-Welt, das wir natürlich auch in dieser Woche wieder schnell und übersichtlich zusammenfassen wollen. Für mehr Details zu den einzelnen Themen klickt auf die jeweiligen Artikel.

Die neuen Pixel-Teaser

Es ist bekannt, dass Google in Kürze die neuen Pixel 8-Smartphones sowie die Pixel Watch 2 und vielleicht noch die neuen Pixel Buds-Farben vorstellen wird. Daher spielt auch das Marketing längst mit diesen Informationen und veröffentlicht immer wieder neue Teaser. Wir haben uns die Teaser einmal angesehen und fassen alle darüber veröffentlichten Informationen sowie das Bildmaterial zusammen. Es gibt viel zu sehen, denn Google versteckt kaum noch etwas von den kommenden Geräten.

» Googles Teaser für Pixel 8 und Pixel Watch 2









Neue Pixel Wallpaper zum Download

Google hat neue Pixel Wallpaper für den Herbst sowie zum 25. Geburtstag veröffentlicht. Wir bieten sie euch wie üblich alle zur Ansicht und zum Download an.

» Neue Pixel Wallpaper zum Download

» 25 Jahre Google Wallpaper zum Download

Motorola Moto X legte den Grundstein für die Pixel-Smartphones

Mit dem Motorola Moto X hat Google schon zehn Jahren den Grundstein für die Pixel-Smartphones gelegt. Damals gehörte die Marke noch zu Google und man hatte sehr viel experimentiert, bis man drei Jahre später selbst in den Smartphone-Markt eingestiegen ist.

» So hat das Motorola Moto X die Pixel-Smartphones beeinflusst

Alle Infos zum Pixel Tensor G3

Die Pixel 8-Smartphones werden den Tensor G3 an Bord haben – der Tensor-SoC der aktuellen Generation. Schon jetzt ist bekannt, dass dieser regelrecht zu einer Rakete werden wird, denn Google legt ordentlich in puncto Leistung nach. Allerdings wohl nur in diesem Jahr…

» Googles neuer Pixel-Chip wird zur Rakete

Tensor G4 macht nur einen kleinen Schritt

Anders als bei der dritten Tensor-Generation, wird die vierte wohl nur sehr kleine Schritte machen – wenn überhaupt. Denn es ist bereits bekannt, dass die vierte Generation eher eingeschoben wird, denn Google hatte andere Pläne und wollte sich bereits nach der dritten Version von Samsung lösen. Das wird erst mit der fünften Generation und den Pixel X-Smartphones funktionieren.

» Erste Infos zum Pixel Tensor G4









Neue Pixel Watch-Armbänder

Parallel zur neuen Pixel Watch wird Google neue Armbänder für beide Smartwatch-Generationen vorstellen. Diese sind nun bereits geleakt worden. Beide bestehen aus Metall und sind in den Varianten Mesh sowie Metal Slim zu haben.

» Neue Pixel Watch-Armbänder zeigen sich

Pixel Tablet im überraschenden Teardown

Das Pixel Tablet wurde zerlegt und es zeigt sich, dass im Inneren noch sehr viel mehr Platz für weitere oder größere Komponenten gewesen wäre. Um diesen Platz zu füllen, hat Google einiges an Füllmaterial verbaut und die Komponenten selbst soweit auseinandergelegt, dass eine eher unübliche Kabelführung zu sehen ist.

» Pixel Tablet ist im Teardown nur halb gefüllt

Neue Infos zur Pixel Watch 2

Die letzte Leak-Phase beginnt und es gibt neue Informationen zur Pixel Watch 2. Hier findet ihr alle neuen Details im schnellen überblick.

» Neue Leaks zur Pixel Watch 2

Android 14 QPR1 installieren

Google hat die Android 14 QPR1 Beta veröffentlicht und wir zeigen euch, wie ihr diese neue Version sehr einfach installieren könnt. Es bedarf keinerlei technisches Wissen, denn ihr müsst einfach nur auf der Android-Webseite die entsprechenden Häckchen setzen und schon kommt das Update zu euch.

» So könnt ihr die neue Android 14 QPR1 auf eurem Pixel-Smartphone installieren

Pixel-Smartphones erhalten Reparaturmodus

Die Pixel-Smartphones werden einen Reparaturmodus erhalten, der auf einem bisher nicht bekannten Weg aktiviert wird. In diesem Modus kann das Smartphonen mehr oder weniger bedenkenlos in die Hände eines Bastlers gegeben werden, der das Gerät repariert. Denn alle persönlichen Daten, darauf gespeicherte Daten sowie persönliche Apps werden gesperrt und sind auch über Umwege nicht mehr abrufbar.

» Neuer Reparaturmodus für die Pixel-Smartphones kommt









Pixel 8a zeigt sich auf ersten Fotos

Das Pixel 8a ist noch gute neun Monate entfernt, aber dennoch wurde es bereits jetzt geleakt. Gestern wurden eine Reihe von Fotos des Geräts veröffentlicht, die das kommende Budget-Smartphone in hellblauer Farbe zeigen. Das allein ist schon überraschend genug, aber tatsächlich zeigt sich auch eine größere Veränderung auf den Fotos: Denn das äußere des Smartphones ist deutlich abgerundet und hat damit eine ganz andere Form, als wir es bisher von den aktuellen Pixel-Smartphones kennen.

Gut möglich, dass diese Form den Weg für die Zukunft vorgibt, denn abgerundete Geräte waren einige Zeit modern und könnten vielleicht wieder zurückkehren. Allerdings wird damit auch das Display stärker als bisher abgerundet, was auf Smartphones in der Vergangenheit schon zu Problemen geführt hat.

» Das soll das Pixel 8a sein

Letzte Aktualisierung am 29.08.2023 / Bilder von der Amazon Product Advertising API / Affiliate Links, vielen Dank für eure Unterstützung!