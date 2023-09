Pixel 8, Pixel 8 Pro & Pixel Watch 2: Googles Teaser auf die kommenden Geräte im Überblick (Galerie & Video)

In etwa zweieinhalb Wochen lädt Google wieder zur Produktpräsentiation nach Kalifornien, während der die Pixel 8-Smartphones sowie die Pixel Watch 2 vorgestellt werden sollen. Weil das längst kein Geheimnis mehr ist, spielt Google wie üblich mit der Aufmerksamkeit der Nutzer und Medien, indem man in kleinen Häppchen Teaser veröffentlicht. Hier findet ihr alle aktuellen Teaser in der Übersicht.



Wenige Wochen vor der Präsentation der neuen Pixel-Produkte beginnt auch Google damit, eigene Teaser zu veröffentlichen und somit die Vorfreude auf das Oktober-Event anzuheizen. Dabei setzt man seit einigen Jahren auf ein immer gleiches Muster, indem Renderbilder aus den Marketingmaterialien oder Teile von Werbespots veröffentlicht werden. Diese Phase hat man nun hinter sich gelassen und eigentlich dürften wir damit in den letzten zwei Wochen vor der Präsentation in die heiße Phase der Vorankündigungen einsteigen.

Sowohl die Pixel 8-Smartphones als auch die Pixel Watch 2 hat man bereits angeteasert und somit besteht kein Zweifel daran, dass diese beiden Produkte vorgestellt werden – und zwar nur diese beiden Produkte. Zwar stehen auch neue Pixel Buds Pro-Farben vor der Tür, aber diese sind eher nice-to-have und keine spannende Produktankündigung. Alle Produkte, die wir für die Präsentation erwarten, und welche es leider nicht auf die große Bühne schaffen werden, findet ihr in diesem Artikel.

Alles was über die beiden großen Produktgruppen bekannt ist, haben wir euch erst vor wenigen Tagen aktuell zusammengefasst. Daher findet ihr an dieser Stelle nur die Teaser der letzten Tage mit allen gezeigten Bildmaterialien. In den folgenden Artikeln findet ihr alle Details zur Pixel Watch 2 und den Pixel 8-Smartphones.









