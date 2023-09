Pixel Watch: Google kann Schäden am Display der Smartwatch nicht reparieren – jetzt offiziell bestätigt

Google wird schon bald mit der zweiten Generation der Pixel Watch nachlegen, die sich äußerlich nur in Details vom Vorgänger unterscheidet – vielleicht ideal für einige Nutzer, deren erste Generation bereits gelitten hat. Denn wie Google jetzt mitgeteilt und erstmals offiziell bestätigt hat, ist man aktuell nicht dazu in der Lage, die Pixel Watch zu reparieren. Das gilt allen voran für das Display.



Wer seit vielen Jahren Smartphones nutzt, der könnte mit recht hoher Wahrscheinlichkeit schon einmal einen Displayschaden gehabt haben. Bei einer Smartwatch ist das Risiko noch einmal höher, denn diese wird am fuchtelnden Handgelenk getragen und somit kann es immer wieder einmal vorkommen, dass das Display gegen ein hartes Objekt fliegt. Solltet ihr dann auf eine Reparatur spekulieren, wird es zumindest bei Googles Pixel Watch schwer. Denn man bietet das nicht an.

Schon häufiger hatten betroffene Nutzer berichtet, dass Google eine Displayreparatur der Pixel Watch abgelehnt hat und jetzt hat man das Ganze offiziell bestätigt:

At this moment, we don’t have any repair option for the Google Pixel Watch. If your watch is damaged, you can contact the Google Pixel Watch Customer Support Team to check your replacement options.