Pixel Watch: Jüngstes App-Update sorgt für Probleme – Benachrichtigungseinstellungen gehen verloren

Viele Nutzer der Pixel Watch durften sich in den letzten Tagen gleich über zwei Updates freuen, die auf die Smartwatch sowie über die Companion-App auf das Smartphone ausgerollt wurden. Letzte scheint allerdings ein Problemchen mitzubringen, das die Nutzer sehr schnell bemerken könnten: Die Einstellungen für die Benachrichtigungen werden durch das Update zurückgesetzt und wohl auch anschließend nicht gespeichert.



In den Einstellungen der Pixel Watch-App lässt sich festlegen, welche Benachrichtigungen an die Smartwatch weitergeleitet werden sollen und welche nicht auf dem Display am Handgelenk auftauchen sollen. Das ist sinnvoll, um sich nur bei wirklich wichtigen Dingen informieren zu lassen, während sekundäre Benachrichtigungen auf die nächste Smartphone-Nutzung warten können. Wer viele Apps installiert hat und die Smartwatch schon länger nutzt, könnte im Laufe der Zeit einige Anpassungen vorgenommen haben.

Doch mit dem jüngsten Update der Pixel Watch-App auf die Version 1.4, das seit letzter Woche ausgerollt wird und unter anderem die Kontoverknüpfung mitbringt, gehen diese Einstellungen verloren. Dabei geht es um den Schalter, der die Weiterleitung der Benachrichtigung auf die Pixel Watch aktiviert oder abschaltet. Wer viel daran geändert hat, dürfte diese verlorene Einstellung schnell bemerken.

Laut weiteren Berichten gibt es aber auch nach dem Update einen Stolperstein. Denn geänderte Einstellungen werden zwar intern übernommen, aber nicht an der Oberfläche gezeigt. Die Einstellung wird also beachtet, ist aber an der Benutzeroberfläche nicht sichtbar. Das sind sicherlich nur kleine Problemchen, aber dennoch ärgerlich.

