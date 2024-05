Google Maps & Wear OS: Navigationsanweisungen und schneller Kartenzugriff für Smartwatches

Die Kartenplattform Google Maps ist in eingeschränktem Umfang auch unter Wear OS nutzbar und bietet unter anderem Navigationsanweisungen auf der Smartwatch. Jetzt wird ein größeres Update-Paket ausgerollt, das diese Anweisungen um ÖPNV-Angaben erweitert und zusätzlich den Zugriff auf die Kartenansicht erleichtern soll. Hier findet ihr alle Details.



Google Maps auf der Smartwatch zu nutzen, kann je nach Situation sehr praktisch oder vielleicht auch überflüssig sein. Während einer aktiven Navigation zu Fuß, per Fahrrad oder im ÖPNV können die Anweisungen sehr hilfreich sein und es ersparen, das Smartphone zu zücken. Hat man hingegen das Smartphone in der anderen Hand (oder in der gleichen Hand), sollte man doch lieber das größere Display nutzen. Aber Google arbeitet daran, die Kartenplattform auf Smartwatches auszubauen.

Kartenansicht direkt auf der Smartwatch aufrufen

Die Google Maps-Startseite auf Wear OS bietet jetzt den schnellen Zugriff auf die Kartenansicht, ohne dass vorher eine Suche durchgeführt werden muss. Das kann sehr praktisch sein, um den aktuellen Standort abzurufen, schnell die Umgebung zu erkunden oder einfach die Karte manuell zu erforschen. Dieses kleine Update wurde erst vor wenigen Tagen gestartet und ist vielleicht noch nicht bei allen Nutzern verfügbar.

» Alle Infos zum schnellen Kartenzugriff bei Google Maps auf Wear OS









ÖPNV-Anweisungen auf der Smartwatch

Um die Nutzung des öffentlichen Nahverkehrs weiter zu stärken, können die Navigationsanweisungen jetzt ebenfalls auf der Smartwatch gezeigt werden. Bisher galt das nur für Anweisungen zu Fuß oder mit dem Fahrrad sowie eher eingeschränkt für den öffentlichen Verkehr. Das ändert sich, sodass ein Blick auf die Smartwatch sofort über die nächste geplante Umsteigemöglichkeit und die errechneten Zeiten informiert.

Auf obigen Screenshots sowie im Video könnt ihr die neue Umsetzung sehen, die auch für Pendler interessant sein kann, um über aktuelle Abfahrtszeiten informiert zu sein.

» Alle Infos zu den ÖPNV-Navigationsanweisungen unter Wear OS