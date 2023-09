Pixel Buds: So könnt ihr Lautstärkeprobleme beheben – Google veröffentlicht eine einfache Anleitung

Googles smarte Kopfhörer Pixel Buds können mit einer guten Soundqualität und einer Reihe smarter Features aufwarten, könnten aber dennoch unter einem ganz alltäglichen Problem leiden: Ein zu geringere Lautstärke oder gar ein leichtes Summen inmitten der Wiedergabe. Das ist laut Google vollkommen normal, aber dennoch hat man nun eine Anleitung veröffentlicht, wie sich das möglicherweise umgehen lässt.



Weil sich offenbar einige Nutzer über eine zu leise Wiedergabe oder eine Art Summen/Rauschen bei der Wiedergabe beschwert haben – auch mitten in einzelnen Titeln – hat der Google-Support sich nun zu Wort gemeldet. Man teilt mit, dass dies ein normales Verhalten und nicht außergewöhnlich ist (Zwischen den Zeilen: Kein Qualitätsproblem, kein Umtauschgrund). Dennoch können sich Nutzer dadurch behelfen, dass die über die Android-Entwickleroptionen die Betriebssystem-interne Regelung für die maximale Lautstärke deaktivieren können.

Tatsächlich sorgt das dafür, das Titel lauter als bisher abgespielt werden können, aber eigentlich ist diese Schutzfunktion gegen das Auftreten von Hörschäden konzipiert. Nicht ohne Grund wird das tief in den Entwickleroptionen versteckt. Wie ihr das genau aufrufen könnt, unterscheidet sich je nach verwendetem Smartphone. Daher findet ihr am Ende des Artikels die von Google veröffentlichte Anleitung. Dafür müssen zuerst die Entwickleroptionen freigeschaltet werden, falls ihr das bisher nicht getan habt.

Wenn sich der Google-Support schon proaktiv meldet und eine Anleitung inklusive Einstieg in die Entwickleroptionen veröffentlicht, dann scheint das tatsächlich ein gröberes Problem zu sein, das man auf anderem Wege nicht in den Griff bekommt. Vermutlich ist es aufgrund der Android-Beschränkungen gar nicht möglich, dass die Pixel Buds bzw. deren Software von sich aus die Lautstärke höher drehen, als es das Betriebssystem zulässt.

So lässt sich die Pixel Buds-Lautstärke boosten

For Pixel phones: Your Pixel phone settings may have developer options configured with the “Disable absolute volume” turned on. To turn this setting off:

Go into your phone settings

Tap System

Tap Developers options

Under “Networking” turn “Disable absolute volume” off

For Non-Pixel Androids: You can try one of these options