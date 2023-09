Wear OS: Google bringt neues Play Store-Design auf die Smartwatches – Rollout hat begonnen (Screenshots)

Google spendiert dem Smartwatch-Betriebssystem Wear OS laufend Neuerungen, die sich auch die wichtigen System-Apps beziehen – darunter der auf den Smartwatches verfügbare Google Play Store. Jetzt wird eine neue Oberfläche für die Detailansicht sowie die Suchergebnisse ausgerollt, die für mehr Übersicht und einen schnellen App-Zugriff sorgen soll. Man hat sich wohl in Cupertino inspirieren lassen.



Der Google Play Store für Wear OS erhält ein neues Design, das sich zuerst in der App-Auflistung sowie in der Detailansicht zeigt. Man orientiert sich ein wenig an der eigenen Smartphone-Version sowie am Konkurrenzprodukt der Apple Watch. Auf dem folgenden Screenshot (links) ist zu sehen, dass sich die gesamte Auflistung in vier Reihen aufteilt. In der ersten Reihe gibt es links das App-Symbol und direkt rechts daneben der Button zum Herunterladen der App.

In der zweiten Zeile folgt der eigentliche App-Titel, in der nächsten Zeile die wichtigen Detailinformationen wie etwa die Bewertung, die Alterseinstufung, der App-Entwickler sowie Zusatzinfos wie etwa die Werbefinanzierung. Darunter gibt es ein Karussell mit ähnlichen und empfohlenen Apps. Im Vergleich dazu seht ihr auf dem rechten Screenshot die App Store-Version auf der Apple Watch. Es wird erneut deutlich, dass die runden Displays bei Wear OS nicht unbedingt zum Vorteil der UI-Designer sind.

Die neue Oberfläche wird seit einigen Tagen verteilt und sollte mittlerweile bei allen Nutzern angekommen sein.

